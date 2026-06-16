Также повреждена историческая башня Ивана Кущника, построенная в XVII–XVIII веках. Об этом рассказала ведущая 24 Канала София Назаренко, отметив, что сегодня соответствующие службы подсчитывают убытки, но уже ясно, что речь идет о сотнях миллионов гривен.

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Украина призывает ЮНЕСКО честно отреагировать на удар

На территории Киево-Печерской лавры повреждена Национальная казна Украины, кроме того, пострадал музей "Книги и книгопечатания". По словам министра культуры Татьяны Бережной, остальные экспонаты не пострадали, однако вокруг выбиты окна и двери. Всего на территории Киево-Печерской лавры зафиксированы повреждения 19 объектов ЮНЕСКО.

Министр культуры о последствиях удара по Лавре: смотрите видео

Место российского удара уже посетили международные партнеры Украины, представители 70 международных институтов и организаций. Они приехали, чтобы оценить последствия вражеского удара. Министр культуры Украины сообщила, что работа с международными партнерами продолжается. Она призвала представителей ЮНЕСКО быть более четкими и честно определять, кто является главной причиной всех атак.

Представители ЮНЕСКО были здесь. Они документировали ущерб, нанесенный Россией. Мы видели их заявление, но оно полно безличных глаголов, нет понимания, кто именно это сделал. А это дело рук России. Мы хотим, чтобы ЮНЕСКО научилась называть вещи своими именами. Но, несмотря ни на что, мы также чувствуем поддержку этой организации,

– подчеркнула Татьяна Бережная.

Она отметила, что ЮНЕСКО помогает восстанавливать уничтоженное культурное наследие не только в Киеве, но и в Одессе и Харькове.

Обратите внимание! Генеральный директор НЗ "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко рассказал, что все ценные предметы и иконы удалось спасти в течение первого часа после удара. Благодаря героизму спасателей не пострадал и 25-метровый иконостас, который является крупнейшим в Украине. По предварительным оценкам, на восстановление потребуется более 500 миллионов гривен. Работы продлятся около двух лет.

Россия атаковала Киев 15 июня: главное

Во время массированного обстрела столицы погибли 5 человек, ещё 35 получили травмы. Разрушения зафиксированы в разных районах Киева, три дома разрушены, возникли многочисленные пожары. Также были повреждены линии электропередач, из-за чего 140 тысяч киевлян остались без света.

Во время атаки Россия целенаправленно нанесла удар по территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Генеральный директор Максим Остапенко рассказал, что враг дважды наносил удары по Успенскому собору Лавры. Российский дрон, скорее всего, был оснащен зажигательной смесью, оккупанты надеялись, что из-за этого конструкции обрушатся внутрь и собор полностью сгорит. Но спасатели смогли этому предотвратить.

В результате атаки также был уничтожен крупнейший инновационный терминал "Новой почты". Он был оснащен самым современным сортировочным оборудованием. Пострадали 10 тысяч посылок, которые готовили к перевозке. Для полного восстановления терминала понадобится несколько месяцев, но компания уже налаживает логистику, специалисты разрабатывают резервные схемы.