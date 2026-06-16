Також пошкоджена історична вежа Івана Кущника, яка датується XVII – XVIII cтолітіття. Про це розповіла ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, зауваживши, що сьогодні відповідні служби підраховують втрати, але вже зрозуміло, що мовиться про сотні мільйонів гривень.

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Україна закликає ЮНЕСКО чесно відреагувати на удар

На території Києво-Печерської лаври пошкоджено Національну скарбницю України, крім цього постраждав музей "Книги та друкарства". За словами міністерки культури Тетяни Бережної, інші експонати не постраждали, проте навколо вибиті вікна, двері. Загалом на території Києво-Печерської лаври зафіксовано пошкодження 19-ти об'єктів ЮНЕСКО.

Міністерка культури про наслідки удару по Лаврі: дивіться відео

Місце російського удару уже відвідали міжнародні партнери України, представники 70 міжнародних інституцій та організацій. Вони приїхали, аби оцінити наслідки ворожого влучання. Міністерка культури України повідомила, що робота з міжнародними партнерами ведеться. Вона закликала представників ЮНЕСКО бути більш чіткими й чесно визначати, хто є головною причиною всіх атак.

Представники ЮНЕСКО були тут. Вони документували збитки, яких завдала Росія. Ми бачили їхню заяву, але вона сповнена безособових дієслів, немає розуміння, хто саме це зробив. Але це справа рук Росії. Ми бажаємо ЮНЕСКО навчитися називати речі своїми іменами. Але попри все ми також відчуваємо підтримку цієї організації,

– підкреслила Тетяна Бережна.

Вона зауважила, що ЮНЕСКО допомагає відновлювати знищену спадщину не тільки в Києві, але й в Одесі та Харкові.

До уваги! Гендиректор НЗ "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розповів, що всі цінні речі, ікони вдалося врятувати упродовж першої години після удару. Завдяки героїзму рятувальників, не постраждав і 25-метровий іконостас, який є найбільшим в Україні. За попередніми оцінками, на відновлення знадобиться понад 500 мільйонів гривень. Роботи триватимуть близько двох років.

Росія атакувала Київ 15 червня: головне

Під час масованого обстрілу столиці загинули 5 людей, ще 35 зазнали травм. Руйнування зафіксували у різних регіонах Києва, є три зруйновані будинки, виникли чисельні пожежі. Також були пошкоджені лінії електропередач, через це 140 тисяч киян залишилися без світла.

Під час атаки Росія цілеспрямовано вдарила по території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Гендиректор Максим Остапенко розповів, що ворог двічі бив по Успенському соборі Лаври. Російський дрон, скоріш за все, мав запалювальну суміш, окупанти сподівалися, що через це конструкції впадуть всередину й собор повністю вигорить. Але рятувальники змогли цьому запобігти.

Внаслідок атаки також знищено найбільший інноваційний термінал "Нової пошти". Він був обладнаний найсучаснішим сортувальним обладнанням. Постраждали 10 тисяч посилок, які готували для перевезення. Для повного відновлення терміналу знадобиться кілька місяців, але компанія уже налагоджує логістику, фахівці створюють резервні схеми.