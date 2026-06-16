Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, основний удар припав на Успенський собор, там на 80% зруйновано дах. А другий удар, який пролунав через 3 години, припав на історичну вежу Івана Кущника XVII – XVIII cтоліть.

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Скільки коштів потрібно на відновлення?

Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що на території Києво-Печерської лаври пошкоджено Національну скарбницю України, постраждав музей "Книги та друкарства". Інші експонати не постраждали, проте навколо вибиті вікна, двері. Загалом на території Києво-Печерської лаври зафіксовано ушкодження 19 об'єктів ЮНЕСКО.

Найбільше постраждав саме собор, але у Лаврі ще підраховують всі збитки від російського удару. За даними гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", збитки уже перевищують 500 мільйонів гривень, але остаточні дані стануть відомі згодом.

Наслідки удару по святині: дивіться відео

На щастя, головний скарб собору – 25-метровий іконостас вдалося вберегти. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, також демонтували. Це зробили ще в першу годину після прильоту.

"Завдяки героїзму рятувальників вдалося зупинити вогонь на окремих локаціях. Найголовніше – ми запобігли проникненню вогню всередину собору. Це було найбільшою загрозою, оскільки всередині стоїть 25-метровий іконостас. Він просочений фарбами. Якби він спалахнув – його б не врятували, а це найбільший іконостас в Україні", – наголосив гендиректор НЗ "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

Загалом на реставрацію собору знадобиться близько двох років. Очікується, що для вірян двері церкви відчиняться впродовж двох місяців, а для тих, хто планує відвідати Лавру – розроблять нові маршрути.

Головне про удар по Києво-Печерській лаврі

Росіяни атакували монастирський комплекс дронами типу "Герань-2". На місці влучання уже знайшли уламки безпілотників. Внаслідок удару пошкоджені дахові перекриття, куполи, стіни. Вибухова хвиля також зачепила сусідні будівлі Печерського району Києва.

Священники разом з рятувальниками одразу після удару почали виносити унікальні ікони, артефакти, церковні атрибути, які зберігали у святині. Зокрема під час удару у Лаврі відбувалася виставка історичних ікон. На щастя, їх вдалося врятувати.

Неоднозначно відреагували на атаку митрополит УПЦ МП Павло. Він записав спеціальне відеозвернення, у якому заявив, що вина за удар лежить "на дияволі", а росіяни буцімто співчувають українцям.