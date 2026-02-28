Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и США готовятся к многодневному конфликту с Ираном, –СМИ

Израиль и, вероятно, США нанесли ряд ударов по объектам Ирана, осуществив превентивную атаку для устранения угроз безопасности. Сейчас страны готовятся к по меньшей мере многодневному конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя израильского правительства.

Что ожидать на Ближнем Востоке?

По словам собеседника издания, целью ударов, которых нанесли по Ирану 28 февраля, стали объекты режима страны и военные базы. Один из чиновников США сообщил Al Jazeera, что атака направлена на подрыв системы безопасности.

Как пояснил чиновник, ударов нанесли в рамках совместной военной операции с Израилем, чтобы заставить Иран заключить соглашение относительно его ядерной программы. Reuters сообщало, что атаки осуществляли с воздуха и моря.

По данным источников The New York Times, атака началась ориентировочно в 08:10 по местному времени. Они также подтверждают информацию о том, что такое масштабное нападение, как ожидается, продлится минимум несколько дней.

Согласно плану, Израиль сосредоточит большинство ударов на местах хранения ракет, производственных объектах и пусковых установках, тогда как американские войска сосредоточатся на иранском ядерном проекте и дополнительных целях.

Отметим, что Иран имеет технологии и запасы высокообогащенного урана, что позволяет стране быстро создать ядерное оружие, которое повысит угрозу на Ближнем Востоке, и создаст риск нарушения глобального нераспространения.

Что известно об атаке на Иран?