Эскалация на Ближнем Востоке: Израиль и США готовятся к многодневному конфликту с Ираном, –СМИ
- Израиль и США нанесли удары по объектам Ирана, готовясь к многодневному конфликту на Ближнем Востоке.
- Атака направлена на подрыв иранской системы безопасности и принуждение к договоренностям по ядерной программе.
Израиль и, вероятно, США нанесли ряд ударов по объектам Ирана, осуществив превентивную атаку для устранения угроз безопасности. Сейчас страны готовятся к по меньшей мере многодневному конфликту на Ближнем Востоке.
Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя израильского правительства.
Что ожидать на Ближнем Востоке?
По словам собеседника издания, целью ударов, которых нанесли по Ирану 28 февраля, стали объекты режима страны и военные базы. Один из чиновников США сообщил Al Jazeera, что атака направлена на подрыв системы безопасности.
Как пояснил чиновник, ударов нанесли в рамках совместной военной операции с Израилем, чтобы заставить Иран заключить соглашение относительно его ядерной программы. Reuters сообщало, что атаки осуществляли с воздуха и моря.
По данным источников The New York Times, атака началась ориентировочно в 08:10 по местному времени. Они также подтверждают информацию о том, что такое масштабное нападение, как ожидается, продлится минимум несколько дней.
Согласно плану, Израиль сосредоточит большинство ударов на местах хранения ракет, производственных объектах и пусковых установках, тогда как американские войска сосредоточатся на иранском ядерном проекте и дополнительных целях.
Отметим, что Иран имеет технологии и запасы высокообогащенного урана, что позволяет стране быстро создать ядерное оружие, которое повысит угрозу на Ближнем Востоке, и создаст риск нарушения глобального нераспространения.
Что известно об атаке на Иран?
Армия обороны Израиля утром в субботу неожиданно атаковала Иран, в Тегеране прогремели по меньшей мере 3 взрыва. В Израиле ввели особый режим чрезвычайного положения из-за возможных ответных ударов.
В то же время СМИ сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана на фоне новой волны ударов по объектам в Тегеране. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже покинул Тегеран.
Американский президент Дональд Трамп, комментируя операцию, заявил, что иранский режим является "прямой угрозой" для США, военных страны и союзников по всему миру, а также предупредил о возможных потерях.