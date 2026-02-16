Это будет мощный контрудар: стало известно, как ответит НАТО, если Россия атакует страны Балтии
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае атаки России на страны Балтии, НАТО нанесет глубокие удары внутрь России.
- Страны Балтии ускоряют инвестиции в военную сферу, выделяя 5% ВВП на оборону, чтобы подготовиться к возможной агрессии со стороны России.
Западная разведка сообщает, что в ближайшие 5 лет Россия может атаковать страны НАТО. Первыми потенциальными жертвами агрессии являются Литва, Эстония и Латвия.
В интервью The Telegraph министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна рассказал, какой отпор страны Балтии смогут дать агрессору.
Смотрите также "Россия – не медведь, а садовая улитка": Рютте выступил с громкими заявлениями в Мюнхене
Какой ответ получит Россия за нападение на страны Балтии?
По словам Цахкны, НАТО нанесет удары глубоко внутрь России, если Москва решится вторгнуться в страны Балтии.
Эстония, Латвия и Литва будут отражать нападение, и одновременно осуществлять мощную контратаку на территорию России.
Мы перенесем войну в Россию и нанесем глубокие удары далеко внутрь страны. Мы точно знаем, что делать,
– заверил Цахкна.
Глава МИД Эстонии отметил, что страны Балтии ускоряют инвестиции в военную сферу, развивают свои возможности и вкладывают 5% ВВП на оборону.
Цахкна подчеркнул: такие шаги являются ответом на беспокойство среди военных экспертов, что Россия после войны в Украине может попытаться вторгнуться в одну из стран Балтии и частично ее оккупировать, чтобы проверить решимость НАТО.
Что известно о возможном нападении России на страны Балтии?
- В Кремле пересмотрели сроки подготовки к возможной открытой агрессии – вместо 2030 года теперь называют 2027-й. Наибольшая угроза оккупации нависла над странами Балтии. Об этом говорят в украинской разведке. Россия мыслит себя как империю, а империи нуждаются в расширении влияния и территорий. Прежде всего речь идет об Эстонии, Латвии и Литве. Польшу же, по имеющимся разведданным, рассматривают как цель для ударов, но без планов захвата.
- ВСУ на учениях Hedgehog в Эстонии сумели "разгромить" наступательные группы НАТО, которые не были готовы к массовому поражению беспилотниками. Украинские военные обнаружили слабые стороны НАТО, в частности перемещение техники большими группами и отсутствие надлежащей маскировки.
- Эстонская разведка сообщает, что Россия увеличила производство артиллерийских боеприпасов более чем в 17 раз и готовится к возможным новым конфликтам, несмотря на продолжающуюся агрессию против Украины.