Статья 5 НАТО сработает в случае агрессии России, а США остаются преданными, – глава МИД Эстонии

США остаются преданными Альянсу, а Статья 5 сработает в случае нападения России на страну-члена НАТО. Все государства заинтересованы в сильном и сплоченном Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью NV после саммита НАТО, передает 24 Канал.

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США подтвердили преданность НАТО

Маргус Цахкна поделился с журналистами результатами встречи с американским президентом. Он уверен, что США продолжит поддержку НАТО.

Я только что вернулся со встречи, где Трамп очень четко заявил, что США остаются преданными НАТО, потому что он видит, что Европа – особенно наш регион – делает очень много,

– заверил Цахкна.

Статья 5 будет действовать при угрозе России

Также он напомнил, что Статья 5 договора НАТО означает, что нападение на одну из стран Альянса является нападением на всех. Она обязательно сработает в случае агрессии со стороны России.

По словам эстонского министра, все страны-члены НАТО, так же как и США, стремятся сохранить Альянс сильным и единым.

Цахкна подчеркнул, что не спекулирует сценариями, в которых США могли бы отказаться от действия Статьи 5. Он уверен, что союзники должны выполнять свои обязанности и уже делают это очень активно.

К слову, европейские страны НАТО хотят активнее привлечь США к защите Европы из-за потенциальной угрозы со стороны России. Обсуждается идея создания нового оборонного союза.