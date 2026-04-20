Количество провокаций растет: Эстония обвинила Россию в попытке раскола общества
В Минобороны Эстонии назвали разговоры об угрозе Нарве преднамеренной информационной провокацией России. Там считают, что Кремль пытается расколоть общество и ослабить Европу.
В Министерстве обороны Эстонии заявили, что такие действия назвали простым и дешевым инструментом для раскола общества. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" – "Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию".
Смотрите также Как в 2022 году: что готовит Россия против Европы и готов ли Запад отражать агрессию
О чем свидетельствуют попытки России дестабилизировать ситуацию в Эстонии?
Советник по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийза Тагель отметила, что подобные информационные вбросы направлены на темы, которые не имеют реального значения для эстонцев, в том числе и жителей Нарвы. Она предостерегла, что чрезмерная реакция на такие сообщения может лишь способствовать достижению целей Москвы.
В ведомстве также подчеркнули, что русскоязычное население не является причиной потенциальной угрозы. По словам Тагель, ключевым фактором является более широкая стратегия России, направленная на ослабление НАТО и Европы в целом.
В эстонском Минобороны считают, что Москва может использовать тему "защиты соотечественников" как повод для информационного или политического давления, однако настоящие мотивы лежат в геополитической плоскости.
Где находится Нарва: смотрите на карте
Что известно о попытках России дестабилизировать ситуацию вокруг стран НАТО?
В интервью 24 Каналу политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман отметил, что Путин вряд ли способен вести полномасштабную войну с НАТО из-за истощенности России в войне против Украины. Существует вероятность, что Кремль может организовать локальные акции, чтобы проверить оборону и единство Североатлантического Альянса.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко считает, что пока нет предпосылок для полномасштабного наступления России на страны НАТО. В то же время, по его словам, Владимир Путин не откажется от попыток давления на Европу. Андрющенко отметил, что для гибридного вторжения в страны Балтии России может быть достаточно 10 – 20 тысяч военных.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что Россия не имеет возможности для масштабной войны с НАТО и, в частности, странами Балтии, и может осуществлять только тактические провокации.