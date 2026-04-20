У Міністерстві оборони Естонії заявили, що такі дії назвали простим і дешевим інструментом для розколу суспільства.

Про що свідчать спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Естонії?

Радниця з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійза Тагель наголосила, що подібні інформаційні вкиди спрямовані на теми, які не мають реального значення для естонців, зокрема й жителів Нарви. Вона застерегла, що надмірна реакція на такі повідомлення може лише сприяти досягненню цілей Москви.

У відомстві також підкреслили, що російськомовне населення не є причиною потенційної загрози. За словами Тагель, ключовим фактором є ширша стратегія Росії, спрямована на послаблення НАТО та Європи загалом.

В естонському Міноборони вважають, що Москва може використовувати тему "захисту співвітчизників" як привід для інформаційного або політичного тиску, однак справжні мотиви лежать у геополітичній площині.

