Глава Службы внешней разведки России поговорил с главой ЦРУ и не исключает встречу

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что имел разговор с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Он рассказал, как прошла беседа.

Глава СВР по ее результатам даже не исключает личной встречи с главным американским разведчиком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как прошел разговор между Нарышкиным и Рэтклиффом

Сергей Нарышкин в четверг, 24 апреля, заявил пропагандистским СМИ, что телефонный разговор с Рэтклиффом прошел якобы успешно.

Такой очень конструктивный разговор. Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени состоится и встреча,

– сказал тот.

Что они обсуждали, он не рассказал.

К слову, недавно Нарышкин угрожал Польше и странам Балтии, назвав их "провокаторами", – говорил, что они первыми пострадают в случае агрессии НАТО против Беларуси.

А также он цинично заявил, что мирное решение в Украине предусматривает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России.