Глава СЗР за її результатами навіть не виключає особистої зустрічі з головним американським розвідником. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Як пройшла розмова між Наришкіним та Реткліффом

Сєргєй Наришкін у четвер, 24 квітня, заявив пропагандистським ЗМІ, що телефонна розмова з Реткліффом пройшла нібито успішно.

Така дуже конструктивна розмова. Тому я не виключаю, що протягом якогось часу відбудеться і зустріч,

– сказав той.

Що вони обговорювали, він не розповів.

До слова, нещодавно Наришкін погрожував Польщі і країнам Балтії, назвавши їх "провокаторами", – казав, що вони першими постраждають у випадку агресії НАТО проти Білорусі.

А також він цинічно заявив, що мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, скасування дискримінаційних законів і визнання суверенітету кордонів Росії.