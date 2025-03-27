Україна ж має якісну співпрацю зі США щодо секретної інформації. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що це вигідно обом країнам.

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Чому українські дані в США в безпеці

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки зауважив, що скандал з витоком інформації не вплине на секретні дані України в США. Наша країна чітко обговорила всі механізми щодо розвідінформації.

Я сам підписував угоди про співпрацю з ЦРУ та ФБР. Ми відпрацьовували моделі передачі інформації по закритих каналах, зберігання та використання,

– наголосив він.

Маломуж зазначив, що уважно до інформації ставиться не тільки Україна, а й США. Адже Вашингтон теж обмінюється з нами даними. Тобто співпраця на вищому рівні вигідна обом сторонам. В такому випадку ворожа контррозвідка безсила.

Важливу роль відіграють також механізми передачі секретної інформації. Наприклад, якщо вона стосується поля бою – це зробити легше.

Якщо ж мовиться про плани Путіна, його близького оточення чи військового командування – це особливо конфіденційна інформація, яка обговорюється у вузьких кабінетах. Тут застосовуються всі засоби зашифровки секретності,

– сказав він.

Водночас скандал в США з месенджером Signal набирає нових обертів – журналісти знайшли у мережі особисті дані, електронні адреси та паролі високопосадовців адміністрації. Мовиться про Волца, координаторку розвідки Талсі Габбард та міністра оборони Піт Гегсета.