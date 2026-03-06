Трамп – за, бойцы – пока против: курды опровергли наступление на Иран, потому что это "самоубийство"

В сети появилась информация о якобы пересечении курдских оппозиционных сил границы с Ираном, однако впоследствии ее официально опровергли. В то же время Дональд Трамп положительно отреагировал на возможность такого наступления.

Об этом сообщает издание BBC и агентство Reuters.

Действительно ли курдские силы планируют наступление на Иран?

После сообщений в сети о возможном наступлении курдских оппозиционных сил на Иран представитель Партии свободы Курдистана сделала заявление.

Она отметила, что ни один боец пешмерга (так называют вооруженные формирования Иракского Курдистана) не менял ранее определенных позиций – перемещения подразделений не происходит. Кроме того, представительница добавила, что шесть оппозиционных групп, которые объединились в коалицию, сейчас ведут координации своих действий, однако для дальнейшей переброски сил им необходима поддержка США.

Также она заявила, что в ближайшее время такого развития событий ожидать не следует.

Речь идет не о часах или днях. Мы не можем двигаться, если воздух над нами не будет чистым. Нам нужно увидеть уничтожение складов с оружием. Иначе это;будет самоубийством,

– подчеркнула она.

По словам представительницы партии, нужно создать бесполетную зону, которая будет защищать курдские формирования. Она добавила, что иранский режим действует очень жестоко, а курды пока вооружены только автоматами Калашникова.

Напомним, CNN ранее писало, что Штаты работают над вооружением курдских сил, чтобы те организовали народное восстание в Иране. Представители ЦРУ США ведут переговоры как с иранской оппозицией, так и с курдскими лидерами в Ираке. Вероятно, курды могут создать ряд восстаний на западе Ирана – ожидается, что это станет толчком для массовых протестов во всех крупных городах страны.

Важно! Курды – это этническая группа без собственного государства. Сегодня население курдов составляет от 25 до 30 миллионов человек. Большинство из них проживает в регионе, который охватывает Турцию, Ирак, Иран, Сирию и Армению. Большинство курдов исповедует ислам суннитского направления, но среди них есть разные культурные, религиозные и политические традиции, а также группа имеет различные диалекты языка.

Как это комментируют в США?

Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к возможному нападению курдских сил на иранский режим.

Если они собираются это сделать – это хорошо,

– сказал он.

В то же время Трамп ушел от ответа на вопрос, предлагали ли США поддержку иранским курдам для такой операции.

Издание Reuters ранее писало о якобы консультациях курдских вооруженных группировок с Соединенными Штатами о возможности и способах атак на иранские силы безопасности на западе страны. Коалиция групп планировала наступление для ослабления иранских силовых структур.

На фоне этой информации CNN сообщало о переговорах по вооружению курдов, однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эти заявления "полностью ложными".

