Переходит на военную экономику и укрепляет армию: Россия готовится к войне за пределами Украины

Россия перешла к военной экономике и сосредоточила все ресурсы на перевооружение и доукомплектование армии. Вероятно, в ближайшее время Москва планирует масштабное нападение на страны НАТО.

Европейцам стоит уже сейчас начинать подготовку к такому развитию событий. Об этом говорится в The Wall Street Journal.

Россия планирует нападение на НАТО: что известно?

Европейские разведчики, военные и чиновники предполагают, что Россия может осуществить наступление на страны Альянса в течение года.

Это мнение разделяет и министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

По нашей оценке, Россия сможет перебросить большое количество войск в течение одного года. Мы видим, что они уже увеличивают свои стратегические запасы и расширяют свое присутствие и ресурсы вдоль границ НАТО,

– добавил он.

Президент России Путин давно заявлял о своих планах возродить влияние бывшей Российской империи, называя своими потенциальными целями страны, которые когда-то были в ее составе, в частности Литву, Латвию, Эстонию. Все они уже более 20 лет являются членами ЕС и НАТО.

Также военные планировщики Альянса обеспокоены намерениями Кремля относительно шведских, финских и датских островов в Балтийском море, частей Польши и крайнего севера Норвегии и Финляндии. Они предполагают, что Россия может ударить по стратегической инфраструктуре Европы вплоть до голландского порта Роттердам.

К слову, за последние три года Россия активизировала скрытые агрессивные действия в Европе. В Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Германии и других странах неоднократно фиксировали неизвестные беспилотники, воздушные шары, что двигались с территории Беларуси. Кроме того, россияне осуществляли масштабные диверсии, как вот подрыв польской железной дороги.

Между тем в Москве продолжаются демонстрации военной силы, российский диктатор посещает завод в Нижнем Тагиле, который специализируется на производстве военной техники, а во весь Санкт-Петербург усеяно билбордами с рекламой службы в войсках беспилотных ракетных комплексах.

Эксперты утверждают, что европейским странам будет трудно сдержать российскую агрессию собственными силами.

Как Европа готовится к вероятному вторжению?

Советник Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матульонис отмечает, что в его стране царит тревога, однако литовцы готовятся защищаться. Он отмечает, что на собственные войска нельзя полагаться меньше, чем на помощь США или союзников по НАТО, поскольку "они точно будут воевать еще до того, как прибудет подкрепление".

В то же время генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев "перейти к военному мышлению". По его словам страны должны разработать шаги реагирования, поскольку поддержка США становится все более шаткой. Рютте считает, что администрация Трампа может оставить союзников НАТО один на один, если те не будут выполнять обязательства.

Сейчас Германия и Франция больше заботятся об экономических проблемах, бюджетные дефициты и внутренние политические споры, забывая, что именно они первыми окажутся под атакой России.

Великобритания тем временем сокращает оборонные расходы, а в Нидерландах политики занимаются внутренней коалицией и внутренними вопросами, отодвигая важные внешние угрозы на второй план.

Нападет ли Путин на ЕС и НАТО?

После многочисленных разговоров о нападении России на страны-члены ЕС и НАТО, в Кремле отреагировали. Там даже заявили о готовности Москвы юридически закрепить намерение не нападать на ЕС и НАТО в рамках будущей резолюции об окончании войны в Украине.

Аналитики ISW убеждены, что такие обещания российского диктатора ничего не стоят, припомнив Будапештский меморандум 1994 года. Напомним, этот документ гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Сегодня же Украина без ядерного оружия, но с войной против России.

Эксперты говорят, что любые заявленные Россией гарантии, которые не подкреплены реальными и эффективными механизмами сдерживания, не могут рассматриваться как достаточная основа для обеспечения долгосрочной безопасности.