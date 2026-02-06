Європейцям варто вже зараз починати підготовку до такого розвитку подій. Про це йдеться у The Wall Street Journal.

Дивіться також "Путін не чекатиме": відтворення сценарію вторгнення у Литву показало жахливі результати, – WSJ

Росія планує напад на НАТО: що відомо?

Європейські розвідники, військові та урядовці припускають, що Росія може здійснити наступ на країни Альянсу протягом року.

Цю думку поділяє і міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

За нашою оцінкою, Росія зможе перекинути велику кількість військ протягом одного року. Ми бачимо, що вони вже збільшують свої стратегічні запаси та розширюють свою присутність і ресурси вздовж кордонів НАТО,

– додав він.

Президент Росії Путін давно заявляв про свої плани відродити вплив колишньої Російської імперії, називаючи своїми потенційними цілями країни, які колись були у її складі, зокрема Литву, Латвію, Естонію. Усі вони вже понад 20 років є членами ЄС та НАТО.

Також військові планувальники Альянсу стурбовані намірами Кремля щодо шведських, фінських та данських островів у Балтійському морі, частин Польщі та крайньої півночі Норвегії та Фінляндії. Вони припускають, що Росія може вдарити по стратегічній інфраструктурі Європи аж до голландського порту Роттердам.

До слова, за останні три роки Росія активізувала приховані агресивні дії у Європі. У Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Німеччині та інших країнах неодноразово фіксували невідомі безпілотники, повітряні кулі, що рухались з території Білорусі. Крім того, росіяни здійснювали масштабні диверсії, як от підрив польської залізниці.

Тим часом у Москві тривають демонстрації військової сили, російський диктатор відвідує завод у Нижньому Тагілі, який спеціалізується на виробництві військової техніки, а у весь Санкт-Петербург усіяно білбордами із рекламою служби у військах безпілотних ракетних комплексах.

Експерти стверджують, що європейським країнам буде важко стримати російську агресію власними силами.

Як Європа готується до ймовірного вторгнення?

Радник Литви з національної безпеки Дейвідас Матульоніс зазначає, що в його країні панує тривога, проте литовці готуються захищатися. Він наголошує, що на власні війська не можна покладатися менше, ніж на допомогу США чи союзників по НАТО, оскільки "вони точно будуть воювати ще до того, як прибуде підкріплення".

Водночас генсек НАТО Марк Рютте закликав європейців "перейти до воєнного мислення". За його словами країни мають розробити кроки реагування, оскільки підтримка США стає дедалі хиткішою. Рютте вважає, що адміністрація Трампа може залишити союзників НАТО сам на сам, якщо ті не виконуватимуть зобов'язання.

Нині Німеччина та Франція більше дбають про економічні проблеми, бюджетні дефіцити та внутрішні політичні суперечки, забуваючи, що саме вони першими опиняться під атакою Росії.

Британія тим часом скорочує оборонні видатки, а в Нідерландах політики займаються внутрішньою коаліцією та внутрішніми питаннями, відсуваючи важливі зовнішні загрози на другий план.

Чи нападе Путін на ЄС та НАТО?

Після численних розмов про напад Росії на країни-члени ЄС та НАТО, у Кремлі відреагували. Там навіть заявили про готовність Москви юридично закріпити намір не нападати на ЄС і НАТО в рамках майбутньої резолюції про закінчення війни в Україні.

Аналітики ISW переконані, що такі обіцянки російського диктатора нічого не варті, пригадавши Будапештським меморандумом 1994 року. Нагадаємо, цей документ гарантував територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї. Сьогодні ж Україна без ядерної зброї, але з війною проти Росії.

Експерти кажуть, що будь-які заявлені Росією гарантії, які не підкріплені реальними та ефективними механізмами стримування, не можуть розглядатися як достатня основа для гарантування довгострокової безпеки.