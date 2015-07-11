Летнее наступление России и разрушительные атаки дронами по городам: что на Западе пишут об Украине

Все больше признаков того, что Россия готовится к затяжной войне – с новой экономической моделью, без всяких уступок и со все большим натиском на фронте. Путин игнорирует жесты Трампа и усиливает наступление, делая ставку на усталость Запада и истощение Украины. Тем временем американская политика шатается, и после громкой "паузы" Пентагон снова отправляет оружие в Киев, а Белый дом – заговорил о Patriot.

24 Канал анализирует несколько материалов западных СМИ, касающихся ситуации на фронте, в российской экономике и американской политике. Аналитики убеждены, что пока Трамп продолжает сомневаться, Путин наращивает мощь и наглеет. Хуже всего, что расплачиваются за это украинские граждане – на передовой и в тылу.

Как Трамп возобновляет поставки "оборонительного" оружия для Украины?

Дональд Трамп снова изменил курс по помощи Украине, пишет Fox News. Всего через несколько дней после того, как Пентагон объявил о "паузе" в поставках вооружений, президент США заявил, что Америке все же "придется" отправить Киеву оружие, чтобы дать возможность украинцам защищаться от российских атак.

Они сейчас под сильным ударом. Мы отправим еще немного оружия – прежде всего оборонительного,

– сказал Трамп.

На момент его выступления в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 11 украинцев, еще более 80 были ранены, среди пострадавших – семеро детей.

Объявление Трампа выглядит как попытка сгладить шквал критики после решения Пентагона на прошлой неделе заморозить поставки, включая ракеты Patriot и 155-мм артснаряды. По данным Fox News, эти грузы уже были на складах в Польше, когда поступил приказ о прекращении передачи. И именно в это время Россия осуществила самую масштабную воздушную атаку за всю войну. На города Украины полетели около 500 дронов и 60 ракет всего за одну ночь.



Дональд Трамп "разочарован" разговором с Путиным и объявляет возобновление поставок оружия для Украины / Фото AP

В ответ на изменение риторики со стороны Вашингтона, Кремль выразил осторожную реакцию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что поставки оружия Украине из Европы "продолжаются активно", а в отношении США – мол, "нужно время, чтобы окончательно выяснить масштабы помощи". В то же время Песков подчеркнул, что Москва "ценит" усилия Трампа по организации прямых переговоров между Россией и Украиной, а также "видит потенциал" для восстановления российско-американских экономических отношений.

Выступая перед прессой, Трамп вновь заявил, что недоволен поведением Путина, признавая, что его неоднократные попытки добиться прекращения огня не дали результата. В то же время Пентагон подтвердил, что начнет новую волну поставок оружия, подчеркнув, что все решения принимаются "в рамках рамочной политики президента относительно приоритетов America First".

Интересно, что параллельно с новостями о помощи Украине, из России поступило еще одно сообщение – о смерти министра транспорта России Романа Старовойта, которого, по данным Associated Press, нашли мертвым после того, как Кремль объявил о его увольнении. Российские СМИ сообщают, что отставка могла быть связана с расследованием хищения средств, выделенных на строительство фортификаций в Курской области.



До назначения в правительство Старовойт возглавлял именно эту пограничную область. Его смерть произошла на фоне масштабного хаоса в российской авиации, когда в течение выходных отменили сотни рейсов из-за угрозы ударов украинских дронов.

Россия усиливает беспилотные атаки против украинских городов

И пока Дональд Трамп колеблется относительно своих действий в отношении Москвы, в Киеве снова содрогались дома, сообщает BBC. И снова, как несколько дней назад, как неделю назад, не от взрывов на фронте, а от сотен дронов, которые Россия запускает по украинским городам в гигантских, хорошо спланированных волнах. Только за первые девять дней июля по Украине уже выпустили более 2 тысяч дронов. А в июне, по официальным данным, был зафиксирован абсолютный рекорд – 5 429. Это не единичные удары, а системная кампания, цель которой – истощить ПВО, терроризировать гражданских и подорвать моральный дух страны.

Люди вынуждены прятаться, некоторые проводят ночи в ванной, некоторые – в метро, некоторые – в подвалах своих домов. Психологическая атака дополняется физическим разрушением.

По данным миссии ООН, июнь стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения за три года: 232 погибших, более 1300 раненых. И говорится не только о прифронтовых районах. Ракеты и дроны падают на жилые кварталы, офисы, транспортную инфраструктуру.

Удар по Луцку, массированная атака на Киев, "Шахеды" над Львовом – это уже не исключение, а новая реальность.



Уничтоженная в Киеве квартира в результате российской дроновой атаки / Фото EPA

С технической точки зрения эти дроны – не самое сложное оружие. Но модернизированные БПЛА Shahed имеют дальность до 2500 километров, большую высоту полета, и несут вдвое более мощный заряд – до 90 килограммов взрывчатки. Часто половина из них – это "обманки", которые должны запутать систему ПВО. Другие летят по четко рассчитанным траекториям, как ракеты, нанося реальные разрушения. И все они – это пример того самого принципа, который приписывают Сталину: "количество – это тоже качество".

В России темпы производства дронов только растут. Аналитики уже говорят, что Москва готовится к сценарию, при котором сможет выпускать более тысячи дронов и ракет за одну ночь. Украина – физически не успевает все это сбивать.

Это война ресурсов. Чем больше дронов, тем быстрее исчерпываются наши ракеты, тем чаще приходится запускать истребители в воздух, тем сложнее удержать небо,

– объясняет Сергей Кузан из Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Бывший офицер разведки Иван Ступак прямо говорит, что "если мы не найдем способ, как справляться с этими дронами – 2025 год станет очень тяжелым". Часть дронов, действительно, летит на военные цели. Но другие – просто бьют по городам. И от этого не меньше разрушений, боли и страха.

Поэтому Киев не прекращает просить о помощи. Не только о Patriot, хотя без них никуда, но и о различных типах ПВО, которые можно разворачивать быстро и массово. На прошлой неделе Великобритания объявила, что передаст Украине более 5 000 ракет для систем ПВО. Но этого мало, потому что каждая новая волна ударов показывает, что даже самое стойкое общество не выдерживает давления, если каждую ночь с неба летит 500 дронов.

Россия проводит масштабное "летнее наступление"

Наступление России летом 2025 года – это одновременно и самый кровавый, и, возможно, самый отчаянный этап войны, утверждает The Economist в своей фронтовой аналитике. По спутниковым снимкам NASA издание буквально в режиме реального времени отслеживает пожары, взрывы и артобстрелы – и рисует карту российского наступления, которое больше похоже на мясорубку, чем на победное шествие.

Россияне в очередной раз бьют по всей линии фронта. На севере – осада Сумской области, где 50-тысячная российская группировка пытается прорваться через украинскую оборону. На северо-востоке – продвижение к Северску и Боровой, важным тактическим точкам на пути к Донбассу. Но тяжелее всего – на востоке.



Покровск и Константиновка – критически важные для украинской логистики – под шквальным огнем. Именно там, похоже, решается судьба всего восточного фронта.



Динамика российских потерь существенно увеличилась за последние месяцы / The Economist

Пленные российские офицеры говорят, что это наступление им продали как "последний рывок". Путин, похоже, действительно пытается сломать украинский дух и наконец показать хоть какую-то "победу" после трех с лишним лет войны. И он платит за это впечатляющую цену.

По оценкам The Economist, в течение этого наступления, стартовавшего 1 мая, россияне уже потеряли около 31 тысячи солдат убитыми. А общие потери России за войну могут достигать 1,3 миллиона человек, если считать пропавших, раненых и убитых.

Украинские данные менее полные, но издание дает ориентировочные цифры – от 73 до 140 тысяч погибших солдат за время полномасштабной войны. Это при том, что Украина продолжает держать линию обороны против армии, которая превосходит ее как числом, так и боеприпасами.



Несмотря на почти рекордное продвижение летом 2025 года, из-за значительных потерь Россия не способна переломить ситуацию на фронте / The Economist

Впрочем, масштаб "успехов" Кремля выглядит крайне мизерно. В среднем – 15 квадратных километров в день. Это чуть меньше, чем площадь аэропорта в Лос-Анджелесе. С такой скоростью захват всей Украины длился бы 89 лет. А чтобы просто выйти на административные границы четырех "аннексированных" регионов, России придется наступать еще как минимум до 2029 года.

Интенсивность боевых действий постоянно растет. Только 9 июля Россия запустила 700 дронов, большинство из которых летели в сторону Луцка – всего в нескольких десятках километров от польской границы. Это стало рекордной атакой за всю войну.

Несмотря на все это, Путин, кажется, и не собирается останавливаться. Армия России ежемесячно набирает на 10 – 15 тысяч солдат больше, чем Украина. И делает это не через массовую мобилизацию, а через денежные бонусы и другие выплаты. Украина же, в отличие от России, вынуждена все чаще полагаться именно на мобилизацию.

Американское оружие, несмотря на задержки, все же начинает поступать. И если в Вашингтоне это воспринимается как очередной маневр перед выборами, то для Киева это – вопрос выживания.

Нерешительность американцев склоняет Путина идти ва-банк

Путин не испугался слов Трампа и пошел на эскалацию войны, пишет The New York Times. Даже после публичного раздражения Дональда Трампа, российский президент не только не сворачивает наступление против Украины, а наоборот – усиливает его, убежден, что именно сейчас наступил благоприятный момент для прорыва.

По информации людей, приближенных к Кремлю, Путин верит, что украинский фронт вот-вот завалится, а преимущество российской армии растет ежедневно. Именно поэтому российский диктатор убежден, что говорить о прекращении боевых действий, без больших уступок со стороны Украины – для него просто "не актуально".

Аналитики называют это окончательным разрывом с надеждами, которые еще весной подпитывались в Москве темой возможного перемирия. Тогда Трамп только вернулся в Белый дом и обещал закончить войну за 24 часа. Его агрессивный курс на сближение с Кремлем, конфликт с Зеленским в Овальном кабинете, симпатия к "сильным лидерам" – все это выглядело как шанс для Путина.

Достаточно было принять перемирие на нынешних линиях фронта – и, возможно, Запад "закрыл бы глаза" на аннексированное. Санкции, инвестиции, влияние на Европу – этого ждали в Кремле. Но российский президент захотел большего.

Татьяна Становая из Carnegie Russia Eurasia Center убеждена, что "Путин не будет жертвовать своими целями в Украине", чтобы порадовать Трампа. И эти цели, как становится понятно, давно выходят за пределы захваченной территории.

Речь идет о требовании изменить статус Украины как государства – сделать ее "нейтральной", ограничить размер армии, закрепить особое положение русского языка.

В дополнение, Путин стремится добиться от НАТО гарантий, что Альянс не будет расширяться на восток и даже будет сворачивать свое присутствие в регионе.

Пока же Трамп выражает разочарование, иногда в довольно грубой форме, Путин публично продолжает "заигрывать". Он делает Трампу комплименты, предлагает энергетические соглашения, заявляет о готовности к посредничеству на Ближнем Востоке. Но все это – без всяких уступок по Украине. И, как признают даже в Кремле, он был готов к тому, что Трамп в какой-то момент "взорвется" и, возможно, даже пойдет на новые санкции.

Но пока этого не произошло. Администрация Трампа за полгода не ввела ни одного нового санкционного пакета за войну против Украины. И хотя президент США пообещал возобновить поставки оружия, реальных изменений в балансе сил это пока не создало. Аналитики убеждены, что без "роста усилий другой стороны", Путин не видит необходимости менять свое поведение.

По словам собеседников The New York Times, российское руководство давно готовилось к худшему сценарию: санкции, срыв диалога, даже военная эскалация со стороны США. Но в то же время – оставляло в кармане сценарий "больших торгов". Мол, однажды Путин таки будет готов завершить войну – и тогда можно будет выторговать у Трампа снятие ограничений и новый раздел влияния в Восточной Европе.

Пока же Трамп, несмотря на всю жесткость риторики, не дает Путину того, чего тот хочет. Он не соглашается разделить вопрос мира в Украине и восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. А главное – не обещает "большую сделку" о новой архитектуре безопасности в Европе, которая легитимизирует российские завоевания. И именно это, по мнению Становой, заставляет Путина играть ва-банк.

Если бы Трамп мог и хотел дать Путину все – относительно НАТО, вооружений в Европе, инфраструктуры, – он бы был гораздо более гибким в отношении Украины. Но такой опции пока не существует,

– говорит эксперт.

Путин собирает с российского бизнеса "дань" на продолжение войны



Россия с 2022 года конфисковала собственность десятков западных компаний / Фото Bloomberg

В России происходит масштабное перераспределение собственности, пишет Reuters. За последние три года государство конфисковало активов по меньшей мере на 50 миллиардов долларов. Часть – у западных компаний, которые покидали рынок после начала полномасштабной войны. Часть – у собственных бизнесменов, которые по тем или иным причинам больше не вписываются в логику "военной экономики". Это не единичные случаи – это целая система, которую в России уже называют "экономикой-крепостью".

После 2022 года Путин подписал ряд указов, разрешивших забирать имущество иностранных компаний. Некоторые заставили продать активы своим же менеджерам, другие – просто отобрали. Удар пришелся по глобальным брендам: от Carlsberg до Mercedes. Но задело и своих. Например, сейчас прокуратура пытается отобрать долю у крупного золотодобывающего бизнеса, который принадлежал одному из российских миллиардеров. Формально это делается из-за подозрений в нарушениях, но все понимают, что главный фактор здесь – контроль.

Юридическая компания NSP оценила масштабы этой новой национализации в 3,9 триллиона рублей. Это не просто цифра – это знак того, что частная собственность в России больше не защищена. Если государство решит, что компания "нужна для стратегических целей" или ее владелец "ведет себя неправильно" – бизнес могут просто забрать.

Это радикальная смена курса, ведь еще 15 лет назад Путин поддерживал частный сектор, рост экономики, и стремился интегрировать Россию в глобальную систему. Теперь все наоборот. Кремль открыто говорит, что экономика должна служить войне. "Бизнес по-русски" – это не о конкуренции или развитии, а о том, кто лоялен к системе. Формально в Кремле объясняют все "ответом на враждебные действия Запада". Мол, если Европа и США вводят санкции – мы будем забирать их имущество. Но в итоге пострадали и те, кто к санкциям не имел никакого отношения.

Российская экономика действительно не развалилась, как надеялся Запад, но и развиваться в привычном смысле она больше не может. Ее держат на плаву госзаказы, переориентация на Китай и наращивание производства оружия. Это уже не рынок, это скорее командная экономика с авторитарным лицом. И формируется не временно, а на десятилетия вперед.