В НАТО не видят знаков подготовки России к наступлению на Сумскую или Днепропетровскую области

Россия не планирует значительного масштабного ни на Сумскую, ни на Днепропетровскую области. Об этом свидетельствуют разведывательные данные государств-членов НАТО.

Соответствующее заявление в среду, 4 июня, на встрече с журналистами в Брюсселе сделал представитель руководства НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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О чем свидетельствуют разведывательные данные

Представитель Альянса рассказал, что в НАТО сейчас внимательно следят за действиями России по накоплению войск вблизи границы с Сумской областью и за боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные поселки.

Мы видим расширение линии фронта на севере и северо-востоке от Сум. Но нет свидетельств того, что Россия сейчас готовит серьезное наступление на Сумском направлении,

– заявил он.

Высокопоставленный чиновник НАТО добавил, что это могли бы быть подготовкой к атаке на город Сумы, однако пока доказательств этого нет. Сейчас речь идет о создании "буферной зоны", которую Россия уже давно планировала создать.

Кроме того, по его словам, недавнее падение мостов усложняет логистику для россиян на этом участке. Скорее всего речь идет об инцидентах в Курской и Брянской областях, в чем Россия намеками обвиняет Украину.

Также собеседник ЕП прокомментировал ситуацию в Донецкой области, отметив, что вряд ли атаки, которые почти достигли административной границы Днепропетровской области, могут вылиться в наступление на регион.

"Мы видим увеличение интенсивности, но нет признаков того, что они готовят значительную наступательную операцию", – добавил он.

Интересно, что по данным Госпогранслужбы, в приграничных районах Сумской области российские войска активизировали пехотные атаки, пытаясь прорваться через границу и расширить зону вторжения.