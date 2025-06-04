Відповідну заяву у середу, 4 червня, на зустрічі з журналістами у Брюсселі зробив представник керівництва НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

Дивіться також Ситуація на напрямку ускладнюється: чи може Росія захопити Суми

Про що свідчать розвідувальні дані

Представник Альянсу розповів, що у НАТО наразі уважно стежать за діями Росії щодо накопичення військ поблизу кордону з Сумською областю та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні селища.

Ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Але немає свідчень того, що Росія зараз готує серйозний наступ на Сумському напрямку,

– заявив він.

Високопосадовець НАТО додав, що це могли б бути підготовкою до атаки на місто Суми, проте наразі доказів цього немає. Зараз ідеться про створення "буферної зони", яку Росія вже давно планувала створити.

Крім того, за його словами, нещодавнє падіння мостів ускладнює логістику для росіян на цій ділянці. Радше за все ідеться про інциденти у Курській та Брянській областях, у чому Росія натяками звинувачує Україну.

Також співрозмовник ЄП прокоментував ситуацію у Донецькій області, зазначивши, що навряд чи атаки, які майже досягли адміністративного кордону Дніпропетровської області, можуть вилитися у наступ на регіон.

"Ми бачимо збільшення інтенсивності, але немає ознак того, що вони готують значну наступальну операцію", – додав він.

Цікаво, що, за даними Держприкордонслужби, у прикордонних районах Сумської області російські війська активізували піхотні атаки, намагаючись прорватися через кордон та розширити зону вторгнення.