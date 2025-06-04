Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу зазначив, що 22 кілометри від Сум – це вже критична межа. Україна вже відчула перші наслідки такого наближення – удар касетними боєприпасами, здійснений системою залпового вогню "Торнадо" по центру міста.

Дивіться також Пекло у центрі міста, жертви та багато постраждалих: усе, що відомо про атаку на Суми 3 червня

Які ймовірні подальші кроки росіян

Удару було завдано не по військових об'єктах. Навіть гіпотетично там не було ані військових, ані техніки, ані складу. Вдарили по цивільних.

"Я припускаю, що таких ударів буде більше зі скороченням дистанції. Позначка у 20 кілометрів відкриває для них можливість обстрілів артилерією, дронами, системами залпового вогню. Моє бачення таке: додатковий ризик – це спроба росіян обійти місто із заходу, тобто перерізати дорогу, яка з'єднує Суми з Конотопом. Це північна частина прикордоння України", – сказав Іван Ступак.

Він також припустив, що росіяни можуть спробувати вийти до траси, яка веде на Київ, щоб створити умовне напівоточення міста.

Ступак наголосив, що так звана "буферна зона" – це фейк. Жодної реальної буферної зони створити неможливо, з огляду на те, яка зброя є в обох сторін. Щоб зона дійсно виконувала буферну функцію, вона мала б сягати від 800 до 1000 кілометрів.

Він додав, що завдання Росії – "загорнути" війну в нову обгортку, під новим приводом. Мовляв, "ми створюємо буферну зону". Згодом будь-яку територію, де перебувають російські війська, вони можуть оголосити "російською" й внести до своєї Конституції.

Росіянам нічого не заважає просто зараз – умовно кажучи – включити до складу Росії Хмельниччину чи Тернопільщину й заявити: "Ісконно руські землі". Їм справді нічого не заважає. А в їхній пропаганді це активно використовуватиметься,

– зазначив Ступак.

Він припустив, що надалі Росія, ймовірно, посилюватиме тиск на місто. У такому разі бізнес може почати згортатися, люди – виїжджати, а податкові надходження до місцевого та державного бюджетів – скорочуватися. Це, у свою чергу, може призвести до браку коштів на виплати військовим, закупівлю боєприпасів та амуніції. У суспільстві зростатиме невдоволення владою.

І тут у гру вступають російські боти, які починають "розігрівати" ситуацію зсередини: у Facebook, Instagram, Twitter з'являються пости нібито "від мешканців" Сум – мовляв, "поганий Володимир Зеленський, нас тут покинули, грошей немає, давайте скидати владу",

– сказав Ступак.

Він зауважив, що Росія вміє це робити дуже ефективно, і прикриватиметься при цьому самими сумчанами.