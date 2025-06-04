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Під ударом рятувальники та цивільні об’єкти: росіяни ледь не весь день обстрілюють Суми

Дмитро Усик
Суми атака на місто 4 червня 2025
Атака на місто Суми 4 червня 2025 / фото ДСНС

З самого ранку Суми перебувають під атакою Росії. У місті фіксують ураження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Суми опинилися під атакою Росії

Вранці 4 червня російські війська вкотре атакували Суми ударними БпЛА. Цього разу ворог атакував об'єкт цивільної інфраструктури – пошкоджено складські приміщення, цивільні авто. Також постраждала людина.

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники опинилися під повторними ворожими обстрілами. На щастя, особовий склад не постраждав, техніка залишилася неушкодженою,
– вказали у ДСНС.

Рятувальники зазначили, що попри постійну загрозу атак – осередки горіння ліквідовано.

Що відбувається у Сумах після атаки Росії / фото ДСНС України

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, тривогу на Сумщині оголосили о 09:05. Вже за кілька хвилин пролунали перші вибухи. Про гучні звуки повідомляли протягом всього ранку.