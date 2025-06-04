Под ударом спасатели и гражданские объекты: россияне чуть ли не весь день обстреливают Сумы

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Сумы оказались под атакой России
Утром 4 июня российские войска в очередной раз атаковали Сумы ударными БпЛА. На этот раз враг атаковал объект гражданской инфраструктуры – повреждены складские помещения, гражданские авто. Также пострадал человек.
Во время ликвидации последствий атаки спасатели оказались под повторными вражескими обстрелами. К счастью, личный состав не пострадал, техника осталась неповрежденной,
– указали в ГСЧС.
Спасатели отметили, что несмотря на постоянную угрозу атак – очаги горения ликвидированы.
Что происходит в Сумах после атаки России / фото ГСЧС Украины
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Отметим, тревогу на Сумщине объявили в 09:05. Уже через несколько минут прозвучали первые взрывы. О громких звуках сообщали в течение всего утра.