На Сумщині російські війська активізували піхотні атаки, намагаючись прорватися через кордон у межах Хотінської та Юнаківської громад. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росія розширює напрямки прориву на Сумщині

На Сумщині Росія посилює тиск на українські позиції. У прикордонних районах, зокрема на території Юнаківської та Хотінської громад, противник намагається розширити зону прориву, заводячи піхотні групи на нових напрямках.

Ворог продовжує направляти свої піхотні групи на територію України. Якщо на початку дій це були напрямки Басівки та Журавки, то зараз спостерігаємо розширення зони заходу,

– заявив Демченко.



Перед цим росіяни проводять щільні артилерійські обстріли, а також активно застосовують дрони, КАБи та некеровані авіаційні ракети. Це ускладнює оборону українських сил і готує плацдарм для наступу.

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У ДПСУ також додали, що піхотні групи просуваються на квадроциклах і мотоциклах, використовуючи швидкість для прориву лінії фронту. Вони намагаються закріпитися в лісосмугах, кущах, навіть у викопаних укриттях, чекаючи підкріплення.

За словами Демченка, броньовану техніку окупанти не використовують. Причини — її нестача або спроба зберегти для масштабніших дій на інших напрямках.

Раніше повідомляли, що у Сумській області ворог діє малими групами, намагаючись проникати в прикордонні села, аби закріпитися. Противник зібрав на цьому напрямку військо у 50 тисяч осіб.