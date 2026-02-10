Die Welt прогнозирует наступление россиян на юге Украины: как это комментируют в Киеве

Западные СМИ сообщают о подготовке российских войск к возможному наступлению на юге Украины. В то же время в Киеве заявляют, что намерения врага известны уже длительное время, а Силы обороны уже принимают меры, чтобы их сорвать.

Об этом пишет журналист Welt Кристоф Ваннер и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Смотрите также Путин не хочет останавливать войну, – командир 225 ОШП Олег Ширяев объяснил мотивы диктатора

Будут ли россияне наступать весной?

В репортаже сообщается о вероятной активизации российских сил на нескольких направлениях. Среди них – районы Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.

Журналист отметил, что его информация основывается на основе открытых источников, спутниковых снимков и сообщений военных экспертов и блогеров. Также в материале отмечается, что часть данных невозможно проверить независимо.

В то же время руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что западные СМИ не является первоисточником информации о планах России, мол, о подготовке россиян к усилению давления на фронте украинская сторона знала еще в декабре – январе.

Западная пресса несколько отстает. Планы врага известны, понятны, СОУ делают все, чтобы срывать их максимально,

– добавил он.

Какова сейчас ситуация на фронте?