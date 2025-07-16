В Европе не знали о плане Трампа по покупке оружия для Украины, – Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил новую схему помощи Украине – европейские союзники должны закупить американское вооружение для ее нужд. Однако в Европе об этих планах узнали только во время пресс-конференции и пока еще нет договоренностей, кто и какое оружие будет передавать.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какой замысел Трампа по вооружению Украины?

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине вооружение на "миллиарды долларов". Однако закупят и распределят его страны-члены Альянса. В частности, Трамп отметил, что Украине могут передать до 17 систем ПВО Patriot.

По данным источников издания, предварительный план, который разработали Трамп и Рютте в последние дни, был положительно воспринят Украиной и ее союзниками. Многие обратили внимание на изменение риторики Трампа, который еще недавно восторженно отзывался о главе Кремля Владимире Путине.

Впрочем, после обнародования инициативы стало очевидно, что речь идет скорее о рамочной программе, а не детальный план. Насколько существенной окажется любая поддержка для Украины, будет зависеть от будущих переговоров о том, кто какое оборудование будет предоставлять.

Как всегда, в таких вещах дьявол кроется в деталях,

– заявил посол страны северной Европы в Вашингтоне.

Во время разговора в Овальном кабинете Рютте также назвал шесть стран НАТО – Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, – которые уже выразили готовность принять участие в схеме закупки оружия.

Знали ли в Европе о замысле Трампа?

Высокопоставленные источники в посольствах двух стран НАТО, упомянутых Рютте, сообщили агентству, что узнали о плане Трампа только после объявления. Вероятно, даже ближайшие союзники США услышали об этой инициативе в режиме реального времени.

У меня четкое ощущение, что никого заранее не проинформировали о точных деталях, и я также подозреваю, что внутри администрации они только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике,

– отметил другой европейский посол.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер считает, что Трамп пытается найти компромисс между поддержкой Украины и политическими реалиями внутри Республиканской партии. По его словам, гарантирование европейскими союзниками поставок вооружений США "очень соответствует тому, что Трамп говорил во время предвыборной кампании", во время которой он настаивал на увеличении расходов европейских стран на оборону.

По словам Волкера, Украина может получить от 12 до 13 батарей систем Patriot, однако их поставки могут затянуться на год.

Один из представителей НАТО заявил, что передача вооружений будет координироваться через специальный механизм - "Помощь НАТО в сфере безопасности и обучения для Украины".

"Несколько европейских стран, включая Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию, уже обязались поддержать эту инициативу", – сказал чиновник.

Он также добавил, что "детали все еще обсуждаются".