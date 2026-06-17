НАТО должно срочно нарастить производство оружия и перенимать технологии у Украины, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что одной из главных проблем Альянса по-прежнему является недостаточный уровень оборонного производства. По его словам, США, Канада и европейские союзники должны существенно нарастить выпуск вооружений и военной техники.

Об этом он рассказал на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса, сообщает "24 Канал".

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Действительно ли НАТО не хватает оборонного производства?

По его словам, вопрос заключается не только в увеличении финансирования обороны, но и в способности промышленности быстро наращивать выпуск необходимой продукции.

Когда речь идет об общих объемах производства оборонной промышленности, это проблема для всего Альянса – для Соединенных Штатов, Европы и Канады. Мы все сталкиваемся с этой проблемой, потому что производим недостаточно,

– говорит Рютте.

Он подчеркнул, что ситуация должна измениться. Генсек Альянса обратил внимание на значительное наращивание оборонных расходов странами Европы и Канадой. Только в 2025 году дополнительные расходы на оборону составят более 90 миллиардов долларов. По его убеждению, такие инвестиции создадут мощный стимул для развития предприятий, производящих оружие, и расширения производственных линий.

Рютте добавил, что значительная часть новых средств будет направлена именно на развитие оборонной промышленности и создание дополнительных производственных мощностей.

Компании в разных странах уже получают сигнал о стабильном спросе на свою продукцию. Он привел в пример Турцию, где функционирует более трех тысяч предприятий оборонного сектора. Аналогичные перспективы, по его мнению, открываются для компаний в Германии, Франции, Нидерландах, Канаде и США.

Отдельно генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что увеличение производства вооружений необходимо не только для текущих нужд, но и для обеспечения безопасности на долгие годы вперед.

Необходимо обеспечить наращивание производства. И да, я уверен, что мы сможем сделать это вовремя, чтобы гарантировать нашу силу. Мы сильны уже сейчас, но также в среднесрочной и долгосрочной перспективе сможем защитить каждый дюйм территории НАТО,

– говорит генсек.

Еще одним приоритетом Рютте назвал углубление сотрудничества между Северной Америкой и Европой. Он подчеркнул, что ни одна из сторон не способна самостоятельно обеспечить все потребности обороны и развития военных технологий.

Особое внимание генсек уделил Украине, которая за годы полномасштабной войны стала одним из лидеров в развитии беспилотных технологий.

"Например, нам нужно учиться у Украины технологиям беспилотников. Мы должны делать это вместе", – сказал он.

В заключение генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность привлечения к совместным оборонным проектам не только стран Европейского Союза, но и Великобритании, Турции и Норвегии.

По его словам, будущее укрепление оборонного потенциала Запада должно основываться на трансатлантическом единстве и совместном развитии оборонной промышленности. Это, как убежден Рютте, позволит Альянсу эффективно реагировать на современные вызовы в сфере безопасности и сохранять стратегическое преимущество в условиях роста глобальных угроз.

Какие еще заявления сделал Рютте во время пресс-конференции?

Рютте заявил о позитивных сигналах относительно дальнейшей поддержки Украины. По его словам, одним из ключевых вопросов предстоящего саммита НАТО станет обеспечение Киева всем необходимым для продолжения борьбы против российской агрессии.

Особое внимание союзники будут уделять поставкам военной техники и средств противовоздушной обороны, в частности американских ракет-перехватчиков для систем Patriot. Рютте подчеркнул, что страны Альянса по-прежнему привержены поддержке Украины и будут продолжать оказывать финансовую и военную помощь.

Он также подчеркнул, что для союзников важно помочь Украине сохранить преимущество на поле боя.

Кроме того, Рютте сообщил, что президент Владимир Зеленский проведет ряд встреч с лидерами стран-членов НАТО во время саммита Альянса в Анкаре в следующем месяце. По словам генсека, партнеры уже предоставили Украине артиллерию, боеприпасы и помощь на миллиарды долларов.

В то же время окончательное решение о предоставлении дополнительных ракет для Patriot со стороны США пока официально не объявлено.