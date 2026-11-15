НАТО в обмен на Донбасс: аналитик объяснил, почему это предложение нереально

Аналитик Иван Ус назвал нереальной идею вступления Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса. Он подчеркнул, что цель таких предложений заключается в попытке вынудить Киев отказаться от своих территорий.

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил в эфире 24 Канала, что американские переговорщики не могут принимать решения от имени всех 32 стран-членов Альянса.

Почему США не могут гарантировать членство

Для одобрения такого шага необходимо согласие парламентов всех союзников, включая скептически настроенную Словакию. Поэтому подобные обещания не имеют под собой реального механизма реализации.

То есть, фактически, говорить о том, что в обмен на территории Украина войдет в НАТО, – это обещать то, чего ты не можешь выполнить,

– подчеркнул эксперт.

Специалист обратил внимание на противоречивые сигналы со стороны американского политикума. В частности, вице-президент Джей Ди Венс ранее вообще отвергал вероятность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. По мнению аналитика, главная цель таких инициатив заключается в попытке склонить Украину к официальному отказу от собственных территорий, тогда как практические переговоры о вступлении после этого могут затянуться на десятилетия.

Иван Ус об обещании "НАТО в обмен на Донбасс": видео

Уроки Карабаха и проблемы внутри блока

Иван Ус убежден, что государство ни при каких условиях не должно признавать утрату территорий. В качестве примера он привел Азербайджан, который не признавал оккупацию Карабаха на протяжении 30 лет и в конце концов вернул под свой контроль все территории.

Кроме того, аналитик подчеркнул серьезные проблемы с решимостью внутри самого НАТО, напомнив о заявлениях премьера Словакии Роберта Фицо об отказе отправлять войска в случае угрозы для стран Балтии.

Украина собирается вступить в НАТО не для того, чтобы номинально записать, что мы в НАТО, и поставить галочку. Мы хотим быть там, чтобы вернуть жизнь в этот альянс,

– подытожил аналитик.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что представители США впервые подняли тему выхода Украины с территории Донбасса в случае вступления государства в Альянс, однако Киев не признает никаких захваченных Россией регионов.