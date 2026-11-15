НАТО в обмін на Донбас: аналітик пояснив, чому ця пропозиція є нездійсненною

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зазначив в ефірі 24 Каналу, що американські переговірники не можуть ухвалювати рішення за всі 32 країни-члени Альянсу.

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Для схвалення такого кроку обов'язковою є згода парламентів усіх союзників, включно зі скептично налаштованою Словаччиною. Через це подібні обіцянки не мають під собою реального механізму втілення.

Тобто фактично говорячи про те, що в обмін на території Україна буде в НАТО – це обіцяти те, що ти не можеш зробити– наголосив експерт.

Фахівець звернув увагу на суперечливі сигнали з боку американського політикуму. Зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс раніше взагалі відкидав імовірність приєднання України до Північноатлантичного альянсу. На думку аналітика, головний задум таких ініціатив полягає у намаганні схилити Україну до офіційної відмови від власних земель, тоді як практичні переговори щодо вступу після цього можуть затягнутися на десятиліття.

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Уроки Карабаху та проблеми всередині блоку

Іван Ус переконаний, що держава за жодних умов не повинна визнавати втрату територій. Як приклад він навів Азербайджан, який не визнавав окупацію Карабаху впродовж 30 років і врешті-решт повернув під свій контроль усі території.

Крім того, аналітик підкреслив серйозні проблеми з рішучістю всередині самого НАТО, нагадавши заяви прем'єра Словаччини Роберта Фіцо про відмову відправляти війська у разі загрози для країн Балтії.

Україна збирається бути в НАТО не для того, щоб номінально записати, що ми в НАТО, і галочку поставити. Ми там хочемо бути, щоби повернути життя в цей альянс– підсумував аналітик.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що представники США вперше порушили тему виходу України з території Донбасу в разі вступу держави до Альянсу, проте Київ не визнає жодних захоплених Росією регіонів.