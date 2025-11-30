Президент Польши Навроцкий отменил встречу с Орбаном после его визита в Москву
- Президент Польши Кароль Навроцкий отменил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
- Навроцкий ограничит свой визит в Венгрию участием в саммите президентов Вышеградской группы, где будут обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной Европе.
Президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить запланированную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это произошло после поездки венгерского лидера в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Об этом в воскресенье сообщил в соцсети глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает 24 Канал.
Почему президент Польши отменил встречу с Орбаном?
Пшидач отметил, что президент Навроцкий последовательно поддерживает поиск реальных путей прекращения войны в Украине.
Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который отмечал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме,
– написал Пшидач.
Там Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной Европе вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии.
В среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где состоится саммит лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении жены должен был приехать с визитом в Будапешт и провести встречи, в частности с премьер-министром Виктором Орбаном.
Еще до официального объявления Пшидача бывший премьер Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию, назвав сочетание поездки Орбана к Путину и визита Навроцкого в Венгрию хаосом.
"Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Виткоффа и политический кризис в Киеве. Роковое сочетание", – подчеркнул Туск.
Что известно о визите Орбана в Москву?
Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. По словам самого Орбана, главной целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.
Путин не отрицает, что переговоры России и США могут привести к организации саммита в Будапеште. Орбан заявил, что Венгрия готова принять саммит.
Венгерский премьер похвастался, что уже 14-й раз встречается с Путиным.