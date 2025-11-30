Президент Польши Навроцкий отменил встречу с Орбаном после его визита в Москву

Президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить запланированную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это произошло после поездки венгерского лидера в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Об этом в воскресенье сообщил в соцсети глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает 24 Канал.

Почему президент Польши отменил встречу с Орбаном?

Пшидач отметил, что президент Навроцкий последовательно поддерживает поиск реальных путей прекращения войны в Украине.

Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который отмечал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме,

– написал Пшидач.

Там Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной Европе вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии.

В среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где состоится саммит лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент в сопровождении жены должен был приехать с визитом в Будапешт и провести встречи, в частности с премьер-министром Виктором Орбаном.

Еще до официального объявления Пшидача бывший премьер Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию, назвав сочетание поездки Орбана к Путину и визита Навроцкого в Венгрию хаосом.

"Орбан посещает Путина, Навроцкий посещает Орбана. Хаос в переговорах по плану Виткоффа и политический кризис в Киеве. Роковое сочетание", – подчеркнул Туск.

Что известно о визите Орбана в Москву?