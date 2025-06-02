Будь сильной, Польша, – Дуда отреагировал на победу Навроцкого

В Польше завершился второй тур президентских выборов. Утром 2 июня стало известно, что с небольшим отрывом оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий победил Кароль Рафала Тшасковского. Президент Анджей Дуда обратился к избирателям.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Дуды в Х.

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Дуда поздравил Польшу с избранием нового президента

Во втором туре президентских выборов в Польше победил Кароль Навроцкий. Кандидат получил 50,89% (10 606 628 голосов), а его соперник Рафал Тшасковский набрал 49,11% (10 237 177 голосов).

В этом году явка поляков на выборы была высокой – во втором туре 71,63% избирателей пришли на участки.

Действующий президент Анджей Дуда поблагодарил граждан за решение и за участие в выборах.

Спасибо! За участие в президентских выборах. За явку. За выполнение гражданского долга. За ответственность за Польшу. Поздравляем победителя! Будь сильной, Польша,

– написал Дуда в соцсетях.

Интересно, что во время обнародования последних экзитполов явным лидером был Навроцкий. Более половины избирателей проголосовала за оппозиционного кандидата, хотя партия, от которой он баллотировался, ранее не имела такой поддержки в Польше.

К слову, во время второго тура выборов на некоторых участках фиксировались нарушения. Днем 1 июня полиция зарегистрировала 10 преступлений и 232 проступка.