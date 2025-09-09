Не доверяем "добрым намерениям" Путина, он готов вторгнуться в другие страны, – лидер Польши
- Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Владимир Путин может вторгнуться в другие страны, поэтому Польша развивает свои вооруженные силы.
- В то же время президент Финляндии Александр Стубб отметил, что Путину нельзя доверять.
Президент Польши Кароль Навроцкий предупредил, что глава Кремля Владимир Путин может вторгнуться в другие страны.
Об этом польский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Китай, КНДР и Россия не станут настоящими союзниками несмотря на показательное единство, – WSJ
Что заявил Навроцкий о готовности Путина вторгнуться в другие страны?
Навроцкий отметил, что Путин готов к вторжению в другие страны. Поэтому Польша развивает свои вооруженные силы.
Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина. Конечно, ожидая долгосрочный мир, который необходим нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин также готов вторгнуться в другие страны,
– заявил Навроцкий.
Именно поэтому, как он отметил, Польша развивает свои вооруженные силы.
"Мы развиваем наше партнерство и наши союзнические отношения", – добавил лидер Польши. В то же время он не уточнил никаких конкретных мероприятий.
В то же время Стубб рассказал, что он регулярно общался с Дональдом Трампом в течение последних месяцев, ведь государства Европы настаивают на прекращении войны в Украине.
"Мы пытаемся объяснить, что Путину нельзя доверять, что Путин использует свою обычную тактику промедления", – отметил президент Финляндии.
Что в Европе говорят о планах Путина?
Кая Каллас, представитель ЕС по иностранным делам, накануне встречи Трампа и Путина отмечала, что если бы российский диктатор имел серьезные намерения, он бы хотел поговорить с Владимиром Зеленским, потому что война идет между Россией и Украиной и для того, чтобы иметь какие-то результаты или реальные переговоры, нужно вести переговоры с теми, кого это касается, а именно с Украиной.
По мнению немецкого канцлера Фридриха Мерца, империалистические планы Путина не ограничатся Украиной. Они якобы только начинаются с нее. Поэтому Мерц призвал европейских союзников переоценить свои интересы и активно искать новых партнеров по всему миру, поскольку даже отношения с США меняются.