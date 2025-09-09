Об этом польский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что заявил Навроцкий о готовности Путина вторгнуться в другие страны?

Навроцкий отметил, что Путин готов к вторжению в другие страны. Поэтому Польша развивает свои вооруженные силы.

Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина. Конечно, ожидая долгосрочный мир, который необходим нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин также готов вторгнуться в другие страны,

– заявил Навроцкий.

Именно поэтому, как он отметил, Польша развивает свои вооруженные силы.

"Мы развиваем наше партнерство и наши союзнические отношения", – добавил лидер Польши. В то же время он не уточнил никаких конкретных мероприятий.

В то же время Стубб рассказал, что он регулярно общался с Дональдом Трампом в течение последних месяцев, ведь государства Европы настаивают на прекращении войны в Украине.

"Мы пытаемся объяснить, что Путину нельзя доверять, что Путин использует свою обычную тактику промедления", – отметил президент Финляндии.

Что в Европе говорят о планах Путина?