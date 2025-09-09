Президент Польщі Кароль Навроцький попередив, що глава Кремля Володимир Путін може вторгнутися в інші країни.

Про це польський лідер заявив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Китай, КНДР і Росія не стануть справжніми союзниками попри показову єдність, – WSJ

Що заявив Навроцький про готовність Путіна вторгнутися в інші країни?

Навроцький зазначив, що Путін готовий до вторгнення в інші країни. Тому Польща розвиває свої збройні сили.

Ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Звичайно, чекаючи на довгостроковий мир, який необхідний нашим регіонам, ми вважаємо, що Володимир Путін також готовий вторгнутися в інші країни,

– заявив Навроцький.

Саме тому, як він зазначив, Польща розвиває свої збройні сили.

"Ми розвиваємо наше партнерство та наші союзницькі відносини", – додав лідер Польщі. Водночас він не уточнив жодних конкретних заходів.

Водночас Стубб розповів, що він регулярно спілкувався з Дональдом Трампом протягом останніх місяців, адже держави Європи наполягають на припиненні війни в Україні.

"Ми намагаємося пояснити, що Путіну не можна довіряти, що Путін використовує свою звичайну тактику зволікання ", – зазначив президент Фінляндії.

Що в Європі кажуть про плани Путіна?