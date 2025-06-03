Навроцкий сделал первое заявление после победы на выборах президента Польши

В Польше 1 июня прошел второй тур выборов президента. Победил Кароль Навроцкий. Новоизбранный президент заявил, что не оставит без внимания ни один из вопросов, важных для Польши.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кароля Навроцкого в соцсети X.

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Что заявил Навроцкий после победы на выборах

Навроцкий отметил, что избирательная кампания была тяжелой, а порой и жесткой. Подчеркнул, что быть президентом Польши – это большая ответственность, впрочем, он принимает это решение "со смирением и уважением".

Также новоизбранный президент написал о "многочисленных манипуляциях и волне ненависти" в отношении его и его семьи во время избирательной кампании. В то же время поблагодарил за каждый голос, который отдали за него.

По мнению Навроцкого, его избрание свидетельствует о том что поляки хотят жить в "безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых". Стране, имеющей значение в международных, европейских и трансатлантических отношениях.

Стране, которая заботится о своих многовековых традициях и уважает свою историю. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа,

– подчеркнул Навроцкий.

Также заявил, что будет достойно представлять граждан на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту. Заверил, что не разочарует доверие, а также поблагодарил своих родных.