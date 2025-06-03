Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кароля Навроцкого в соцсети X.

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Что заявил Навроцкий после победы на выборах

Навроцкий отметил, что избирательная кампания была тяжелой, а порой и жесткой. Подчеркнул, что быть президентом Польши – это большая ответственность, впрочем, он принимает это решение "со смирением и уважением".

Также новоизбранный президент написал о "многочисленных манипуляциях и волне ненависти" в отношении его и его семьи во время избирательной кампании. В то же время поблагодарил за каждый голос, который отдали за него.

По мнению Навроцкого, его избрание свидетельствует о том что поляки хотят жить в "безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых". Стране, имеющей значение в международных, европейских и трансатлантических отношениях.

Стране, которая заботится о своих многовековых традициях и уважает свою историю. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа,

– подчеркнул Навроцкий.

Также заявил, что будет достойно представлять граждан на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту. Заверил, что не разочарует доверие, а также поблагодарил своих родных.