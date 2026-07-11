Мы не хотим видеть его в Польше, – Навроцкий призвал запретить красно-черный флаг УПА

11 июля президент Польши Кароль Навроцкий призвал на государственном уровне запретить красно-черный флаг. О своем решении он объявил в день памяти о Волынской трагедии.

Об этом сообщает RMF24 .

Что известно о призыве Навроцкого запретить красно-черный флаг?

Во время мемориальных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти Волыни, президент Польши выступил с речью в селе Радруж, недалеко от границы с Украиной.

Навроцкий особо выделил вопрос о необходимости запрета красно-черного флага ОУН-УПА.

"Мы не хотим видеть его в Польше – и я сделаю все, чтобы обеспечить, что его не будет в Польше. Я верю, что польский парламент примет соответствующий закон, потому что это то же самое, что флаг Blut und Boden ("Кровь и земля", немецких нацистов – 24 Канал)", – заявил Навроцкий.

Он также добавил, что этот флаг, по его мнению, олицетворял всю идеологию украинских националистов, которые якобы "убивали польских женщин и детей". При этом политик не обвиняет весь украинский народ, а так называемую "бандеровскую идеологию", тех, кто убивал, и тех, кто, мол, вновь апеллирует к красно-черному флагу в XXI веке.

Президент Польши подчеркнул, что любые попытки оправдать геноцид или замалчивать такие преступления недопустимы, ведь это создает предпосылки для повторения подобных трагедий в будущем.

В своем выступлении Кароль Навроцкий также упомянул одну из жертв трагедии в Радруже – 14-летнюю польку Ядвигу. По его словам, ее гибель ничем не отличается от смерти современных украинских подростков, которые сегодня становятся жертвами российской агрессии.

Напомним, что буквально несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с Каролем Навроцким на полях саммита НАТО в Анкаре. Тогда польский лидер сообщил, что разрешить исторические вопросы сторонам так и не удалось. Со своей стороны Зеленский говорил, что встреча была "важной и необходимой".