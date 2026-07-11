Про це інформує RMF24.

Що відомо про заклик Навроцького заборонити червоно-чорний прапор?

Під час меморіальних заходів до Дня пам'яті Волині президент Польщі виступив із промовою в селі Радруж, неподалік кордону з Україною.

Навроцький виокремив питання необхідності заборони червоно-чорного прапора ОУН-УПА.

"Ми не хочемо бачити його у Польщі – і я зроблю усе, щоб забезпечити, що його не буде у Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон, тому що це те саме, що прапор Blut und Boden ("Кров і земля", німецьких нацистів – 24 Канал)", – висловився Навкроцький.

Він також додав, що цей стяг, на його думку, означав усю ідеологію українських націоналістів, які нібито "вбивали польських жінок і дітей". При цьому політик не звинувачує весь український народ, а так звану "бандерівську ідеологію", тих, хто вбивав, і хто, мовляв, знову апелює до червоно-чорного прапора в 21 столітті.

Президент Польщі наголосив, що будь-які спроби виправдати геноцид або замовчувати такі злочини є неприпустимими, адже це створює передумови для повторення подібних трагедій у майбутньому.

У своєму виступі Кароль Навроцький також згадав одну з жертв трагедії в Радружі – 14-річну польку Ядвігу. За його словами, її загибель нічим не відрізняється від смерті сучасних українських підлітків, які сьогодні стають жертвами російської агресії.

Нагадаємо, що буквально кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. Тоді польський лідер повідомив, що розв'язати історичні питання сторонам так і не вдалося. Зі свого боку Зеленський говорив, що зустріч була "важлива та потрібна".