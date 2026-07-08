Про це Кароль Навроцький сказав під час пресконференції із журналістами.

Цікаво "Зараз панують емоції": політолог розкрив, як відновити відносини з Польщею

Що розповів Навроцький про зустріч з Зеленським 8 липня?

Польський президент заявив, що у відносинах між сусідніми країнами важливо підтримувати канали діалогу.

Кароль Навроцький також наголосив, що останнім часом навколо польсько-українських відносин "спостерігається велика напруженість".

Що точно не змінилося, так це те, що як для України, так і для Польщі головною загрозою залишається Росія. Ми дивимося в одному напрямку, коли йдеться про загрози нашій незалежності,

– сказав польський лідер.

Він також заявив, що на зустрічі із Володимиром Зеленським "історичні питання не були розв'язані". Навроцький також згадав про УПА, сказавши, що для нього "подібні символи не підлягають обговоренню".

"Емоції поляків щодо злочинів Волинської трагедії не підлягають обговоренню", – наголосив президент Польщі.

Він також зазначив, Польща розраховує на розуміння Києва того, що "прапор УПА також обмежує майбутнє України в Європейському Союзі" та що "він несе багато поганих символів".

Водночас Навроцький оцінив, що його зустріч із Зеленським "була конструктивною, як завжди".

"Ми також обговорили, який вигляд має мати наша співпраця в майбутньому", – додав польський лідер.

Нагадаємо, раніше про зустріч із Навроцьким висловлювався і Володимир Зеленський. Президент України відзначив, що розмова тривала понад годину, а зустріч була "важлива та потрібна".