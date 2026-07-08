Про це повідомив президент України у своєму телеграм-каналі.

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Що сказав Зеленський про зустріч із Навроцьким?

Володимир Зеленський наголосив, що розмова із Каролем Навроцьким була важлива і потрібна. Президенти говорили більше як годину.

Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано,

– сказав президент.

Глава держави також наголосив, що як Україні, так і Польщі потрібні лише сильні відносини.

"Домовилися продовжити діалог", – резюмував український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Кароль Навроцький також мали розмову в Анкарі 7 липня. Польський очільник, коментуючи її, зазначив, що його позиція стосовно напружених питань, зокрема УПА, залишається незмінною. При цьому Навроцький запевнив, що Варшава готова до діалогу та відчуває спільну загрозу з боку Росії.