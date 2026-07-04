Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що польський вступ до ЄС теж не був легким і швидким. До того ж це відбувалося у часи, коли їх максимально стимулювали до європейської інтеграції, підтримували різноманітні реформи.

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Скільки часу може знадобитися Україні для вступу в ЄС?

Спершу польські фермери, шахтарі виступали проти євроінтеграції, оскільки боялися залишитися без нічого, думали, що їхні галузі знищать, вони втратять роботу. Такі побоювання зрозумілі, адже вступ до ЄС справді вимагає реформування різних секторів.

Але багатомільярдними кредитами й політичними кампаніями Польща все-таки пройшла цей шлях. Ба більше, тоді був величезний запит на розширення Європейського Союзу, а Польща була серед найбільших країн,

– пригадав Олег Рибачук.

При цьому можна сказати, що країна пішла доволі короткою стежкою до Європи. Адже влада й опозиція домовилися про те, що не спекулюють на євроінтеграційних законах, опозиція обіцяла не гальмувати процес. Тому якщо в польський сейм надходив закон з грифом "євроінтеграція" – його голосували одразу.

Що варто врахувати Україні на шляху до ЄС: дивіться відео

Попри все це, полякам знадобилося 10 років від моменту, коли вони стали кандидатами й до повноцінного членства. Якщо сьогодні розглядати оптимальний варіант для України, то можемо також говорити про щонайменше 10 років.

Яким має бути діалог з владою Польщі?

Зрозуміло, що за цей час до влади у Варшаві можуть прийти абсолютно інші політичні сили. Тому коли зараз нас запитують, як ми плануємо переконувати президента Кароля Навроцького, то варто розуміти, що за наступні роки при владі можуть бути зовсім інші люди.

Крім того, змінюватиметься і сама європейська інституція. Теми, які зараз активно використовують, будуть не актуальними. Сьогодні одна країна може гальмувати європейську інтеграцію, бо їй не подобається наша мова, історія, але для України – це абсолютно неприйнятний шлях.

Українським політикам не варто на це зважати й намагатися у чомусь переконати нинішню політичну еліту Польщі, просити її про компроміси щодо того, хто має бути національними героями України. Нам потрібно робити реформи,

– наголосив аналітик.

У Брюсселі чітко заявили, що якщо Україна не виконає усі зобов'язання, то наш процес євроінтеграційний буде уповільнений. Уже відомо, що ми не прив'язані до Молдови, яка зараз суттєво швидше просувається цим шляхом. Цілком ймовірно, що вона раніше отримає статус кандидата й готуватиметься до наступних раундів перемовин.

Також важливо не реагувати на слова росіян, що нібито у Європі нас ніхто не чекає. Це вже дуже стара теза, яка є неправдивою. Для всього Євросоюзу критично важливо з огляду на безпеку, аби Україна стала дійсним членом і була надійним союзником інших європейських держав.