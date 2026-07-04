Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что вступление Польши в ЕС тоже не было легким и быстрым. К тому же это происходило в то время, когда их максимально стимулировали к европейской интеграции и поддерживали различные реформы.

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Сколько времени может потребоваться Украине для вступления в ЕС?

Сначала польские фермеры и шахтеры выступали против евроинтеграции, поскольку боялись остаться ни с чем, думали, что их отрасли уничтожат, они потеряют работу. Такие опасения понятны, ведь вступление в ЕС действительно требует реформирования различных секторов.

Но благодаря многомиллиардным кредитам и политическим кампаниям Польша все-таки прошла этот путь. Более того, тогда существовал огромный спрос на расширение Европейского Союза, а Польша была одной из крупнейших стран,

– напомнил Олег Рыбачук.

При этом можно сказать, что страна прошла довольно короткий путь в Европу. Ведь власть и оппозиция договорились о том, что не будут спекулировать на законах о евроинтеграции, оппозиция обещала не тормозить процесс. Поэтому если в польский сейм поступал закон с грифом "евроинтеграция" – его голосовали сразу.

Что стоит учесть Украине на пути в ЕС: смотрите видео

Несмотря на все это, полякам понадобилось 10 лет с момента, когда они стали кандидатами, до полноценного членства. Если сегодня рассматривать оптимальный вариант для Украины, то можно говорить о как минимум 10 годах.

Каким должен быть диалог с властями Польши?

Понятно, что за это время к власти в Варшаве могут прийти совершенно другие политические силы. Поэтому когда сейчас нас спрашивают, как мы планируем убеждать президента Кароля Навроцкого, то стоит понимать, что в последующие годы у власти могут оказаться совсем другие люди.

Кроме того, будет меняться и сам европейский институт. Темы, которые сейчас активно используются, станут неактуальными. Сегодня одна страна может тормозить европейскую интеграцию, потому что ей не нравится наш язык, история, но для Украины – это абсолютно неприемлемый путь.

Украинским политикам не стоит обращать на это внимание и пытаться убедить нынешнюю политическую элиту Польши, просить ее о компромиссах относительно того, кто должен быть национальными героями Украины. Нам нужно проводить реформы,

– подчеркнул аналитик.

В Брюсселе четко заявили, что если Украина не выполнит все обязательства, то наш процесс евроинтеграции будет замедлен. Уже известно, что мы не привязаны к Молдове, которая сейчас значительно быстрее продвигается по этому пути. Вполне вероятно, что она раньше получит статус кандидата и будет готовиться к следующим раундам переговоров.

Также важно не реагировать на слова россиян о том, что якобы в Европе нас никто не ждет. Это уже очень старый тезис, который не соответствует действительности. Для всего Евросоюза с точки зрения безопасности критически важно, чтобы Украина стала полноправным членом и была надежным союзником других европейских государств.