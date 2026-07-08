Об этом сообщил президент Украины на своем телеграм-канале.

К теме "Не нужно заискивать перед Польшей": аналитик рассказал, почему-то должна сосредоточиться Украина на пути в ЕС

Что сказал Зеленский о встрече с Навроцким?

Владимир Зеленский подчеркнул, что беседа с Каролем Навроцким была важной и необходимой. Президенты беседовали более часа.

У нас одна общая угроза: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать сообща,

– сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что и Украине, и Польше нужны только прочные отношения.

"Договорились продолжить диалог", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий также провели беседу в Анкаре 7 июля. Глава польского правительства, комментируя эту встречу, отметил, что его позиция по спорным вопросам, в частности по УПА, остается неизменной. При этом Навроцкий заверил, что Варшава готова к диалогу и осознает общую угрозу со стороны России.