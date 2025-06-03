Надеюсь, что мы продолжим сотрудничать, – Навроцкий о будущем отношений Польши и Украины

Кароль Навроцкий поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за поздравления по случаю его победы на выборах. Польский политик выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Навроцкого, который он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

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Навроцкий ожидает продолжения партнерства с Украиной

Новоизбранный президент Польши опубликовал заявление в ответ на поздравления Зеленского.

Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов,

– отметил Навроцкий.

Политик также отметил,, что Польша – один из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", – написал Навроцкий.

В конце своего сообщения Навроцкий выразил надежду на дальнейшую совместную работу "ради общего блага, для урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе".