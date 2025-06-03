Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Навроцкого, который он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

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Навроцкий ожидает продолжения партнерства с Украиной

Новоизбранный президент Польши опубликовал заявление в ответ на поздравления Зеленского.

Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов,

– отметил Навроцкий.

Политик также отметил,, что Польша – один из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", – написал Навроцкий.

В конце своего сообщения Навроцкий выразил надежду на дальнейшую совместную работу "ради общего блага, для урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе".