Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Навроцкого, который он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
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Навроцкий ожидает продолжения партнерства с Украиной
Новоизбранный президент Польши опубликовал заявление в ответ на поздравления Зеленского.
Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов,
– отметил Навроцкий.
Политик также отметил,, что Польша – один из самых преданных союзников Украины в противостоянии российской агрессии.
"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы", – написал Навроцкий.
В конце своего сообщения Навроцкий выразил надежду на дальнейшую совместную работу "ради общего блага, для урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе".