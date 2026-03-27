США готовят высадку войск и наземную операцию в Иране: это может стать катастрофой для Трампа

США все ближе подходят к решению, что до недавнего времени выглядело крайним сценарием – наземной операции против Ирана. Пока Вашингтон публично говорит о переговорах, за кулисами формируется совсем другая картина – американцы перебрасывают спецназовцев и десант ближе к иранской территории. План США может предусматривать точечные удары по критической инфраструктуре Ирана, захват стратегических объектов в попытке силой изменить баланс сил в этой войне.

Зато дипломатия, несмотря на все обсуждения, фактически зашла в тупик. Тегеран не только не уступает американским требованиям, но и расширяет поле действий, втягивая в войну собственные прокси и угрожая жестким ответом на возможную наземную атаку со стороны США. В такой конфигурации любая "ограниченная спецоперация" рискует быстро выйти из-под контроля – с последствиями, которые могут оказаться значительно масштабнее, чем это предусматривает первоначальный замысел Вашингтона.

24 Канал проанализировал последнюю информацию в западных СМИ о подготовке к наземной операции США против Ирана, ответе со стороны самого Тегерана и выяснил к чему может привести прямая атака со стороны американских войск и остаются ли шансы у дипломатического выхода из этой войны.

США готовятся к наземной операции против Ирана: какие сценарии рассматривают американцы?

Признаки того, что Вашингтон вполне серьезно рассматривает наземную операцию в войне против Ирана, становятся все менее двусмысленными. Журналист The Wall Street Journal Алекс Варн со ссылкой на собственные источники среди республиканцев сообщил, что в США уже открыто говорят о подготовке к такой операции и даже допускают, что она может начаться уже в ближайшее время.

Подобные "сливы" вряд ли можно воспринимать как случайную утечку информации – это скорее походит на осторожное прощупывание почвы и реакции общества в публичном пространстве накануне тяжелого политического решения. В этом контексте стоит смотреть именно на действия Соединенных Штатов, которые выглядят значительно более конкретными, чем вся риторика Белого дома, которую мы могли слышать последние пару недель.

Публично Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что переговоры продолжаются и якобы даже удается достичь определенных результатов. Здесь и положительные сигналы от неназванного "иранского лидера", который согласился с тем, что войну надо завершать, и сообщения о мирном плане, который иранцам предлагают Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – представители Трампа, которые, судя по всему, отвечают за абсолютно все "мирные планы" и переговоры со стороны действующей администрации, где и с кем они бы не происходили.

Дональд Трамп даже объявил собственный формат "энергетического перемирия" и по просьбе иранской стороны распорядился остановить воздушные удары по Ирану до 6 апреля.

Однако за этой дипломатической ширмой происходит открытое накопление американских войск в регионе Персидского залива, включая элитные подразделения спецназа и дивизии Воздушно-десантных сил США. Собственно, на этом и акцентирует внимание действующее руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР), когда утверждает, что Трамп использует дипломатию для отвода внимания от своих реальных намерений.

Похоже, что сегодня ключевой вопрос снова заключается не в том, начнут ли США наземную операцию, а скорее в том, как она будет выглядеть. По данным издания Axios, в Белом доме и Пентагоне обсуждают несколько возможных вариантов, и ни один из них не предусматривает полномасштабного вторжения на территорию Ирана. Речь идет о серии ограниченных наземных операций с четко определенными целями и фокусом на захвате прибрежных островов, контроль над которыми может резко изменить баланс сил в этой войне.



Иран устанавливает морские ловушки, перебрасывает военный персонал и ПВО на остров Харк / Фото Airbus

Самая очевидная цель, которую рассматривают американцы, – это остров Харк, на котором размещена инфраструктура, через которую проходят около 90% всей сырой иранской нефти, предназначенной для экспорта.

Харк считается критической точкой для поддержания экономики Ирана, и его блокада или захват станет колоссальным ударом по иранским доходам и, соответственно, рычагом давления на Тегеран в любых будущих переговорах.

Дополнительная группа потенциальных целей – острова в районе Ормузского пролива, прежде всего остров Ларак.

Его расположение в узком месте пролива позволяет Ирану контролировать судоходство и военными силами ограничивать движение танкеров. То есть контроль над Лараком даст американцам возможность разблокировать Ормузский пролив, снизить цены на нефть, уменьшив давление со стороны союзников и американских граждан, а также выбить один из ключевых козырей в руках Ирана.



Почему так важен Ормузский пролив / Инфографика 24 Канала

Менее приоритетная, но вполне вероятная цель – это остров Абу-Муса и меньшие острова неподалеку.

Их Иран использует как военные платформы для наблюдения и размещения своих ракетных систем, и потеря этих позиций резко ограничит способность Тегерана контролировать морское пространство и собственное побережье.



Ключевые ядерные объекты Ирана находятся в глубине страны / Источник KOMO

Некоторые другие сценарии предусматривают также операции в глубине территории Ирана – прежде всего по ядерной инфраструктуре, а также захват и конфискацию обогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия. Впрочем, это один из самых рискованных вариантов, и любой провал может обернуться жесткими политическими последствиями и легко выйти за пределы "спецоперации", втянув США в затяжную наземную войну против Тегерана.

Собственно, именно этого американцы пытаются избежать и вряд ли готовятся повторять Ирак 2003 года. Основной упор делается на короткие точечные операции с захватом ключевых стратегических объектов, которые должны заставить Иран изменить свою позицию и пойти на предложенные американцами условия.

Дипломатия забуксовала: почему переговоры не выгодны никому?

Представить какое-то реальное завершение войны в Иране путем переговоров представляется невозможным. Каждая из сторон стоит на своем, и без существенного ослабления иранских возможностей или же обострения политического кризиса в США – надеяться на дипломатическое урегулирование сложно.

Сейчас все заявления о "прогрессе", посреднические усилия соседних стран или многосторонние форматы скорее создают иллюзию движения вперед, без всякого реального прогресса. Формально инициатива остается за Вашингтоном, как и первые попытки перевести ситуацию в плоскость дипломатии – по сообщениям источников, именно США обратились к Ирану с предложением о начале переговоров.



У Белом Доме заявили о готовности "устроить ад" в Иране, если Тегеран не согласится на мирный план / Фото EFE-EPA

Администрация Дональда Трампа продвигает широкий план урегулирования из 15 пунктов, который включает прекращение боевых действий, ограничение ядерной и ракетной программ Ирана и определенные гарантии безопасности для союзников США в Заливе. Со своей стороны американцы предлагают Ирану снятие санкций, экономическое сотрудничество и даже инвестиции в развитие "мирного атома".

Учитывая, что, кроме ликвидации политической верхушки, каких-то ощутимых результатов американцам так и не удалось достичь, это скорее походит на попытку зафиксировать результаты и выйти из войны.

Но проблема в том, что Иран, почувствовав свою силу из-за блокады Ормузского пролива, подобные предложения отвергает. Более того, Тегеран не только не согласен с американским планом – он пытается расширить сам формат переговоров. Иранская сторона настаивает на включении в любой переговорный процесс Ливана, а точнее – своего прокси, "Хезболлы", базирующегося на территории страны и против которого прямо сейчас Израиль проводит отдельную военную операцию.



Авиаудар Израиля по городу Бейрут, столицы Ливана / Фото The Arab Weekly

Это принципиально меняет логику процесса, ведь в американских требованиях есть отдельный пункт о прекращении финансирования иранских прокси на Ближнем Востоке. Иначе говоря, Иран пытается перевести переговоры из формата "США против Ирана" в формат "США против всей сети союзников Тегерана", что значительно усложняет любой компромисс, особенно учитывая роль Израиля в этой кампании и опасность, которую эти прокси несут Иерусалиму.

Еще один показательный момент, который разрушает любые надежды на скорый результат, заключается во встречных требованиях со стороны Ирана. Тегеран выдвигает условия, которые включают фактические репарации, сохранение влияния в регионе и косвенное признание его контроля над ключевыми морскими путями. Учитывая уровень взаимных максималистских требований, очевидно, что ни Вашингтон, ни Тегеран сегодня не заинтересованы в скорейшем завершении войны.

Более того, сам характер публичных заявлений подсказывает, что переговоры выполняют другую важную функцию – банально дают обеим сторонам дополнительное время. Американцам – для завершения переброски войск и разработки плана наземной операции, а иранцам – для перегруппировки сил и расширения давления через Ормузский пролив и собственную сеть прокси-сил.

Простых решений не существует: как быстрая победа может обернуться затяжным провалом?

Даже если исходить из предположения, что США ограничатся точечной наземной операцией, это не снимает риски провала и дальнейших проблем, которые могут легко погрузить регион, и прежде всего сами Соединенные Штаты, в затяжную войну на земле. Множество американских аналитиков, в том числе отставных военных командующих, прямо указывают на то, что любой предварительный тактический успех может столкнуться с последующими сложностями в более широком, уже стратегическом масштабе.

К примеру, захват ключевых объектов, того же острова Харк, действительно может дать Вашингтону краткосрочное преимущество, в частности контроль над экспортом иранской нефти, обеспечить разблокирование Ормузского пролива и нанести масштабный удар по экономике Ирана. Но за этим обязательно последует следующая фаза – ответ самого Тегерана, который почти гарантированно будет асимметричным.



Иран способен заблокировать пролив Баб-эль-Мандеб руками хуситов – прокси Тегерана в Йемене / Скриншот

Корпус стражей исламской революции уже прямо сигнализирует, что будет рассматривать любую наземную операцию как повод для расширения конфликта. Одним из возможных вариантов может стать попытка заблокировать другие торговые маршруты, в частности Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном. Это будет означать выход конфликта далеко за пределы Персидского залива, что также затронет глобальную торговлю.

Вторым вероятным сценарием станет эскалация войны через прокси Ирана в других странах. Надо понимать, что за десятки лет правления режима аятолл, КСИР построил разветвленную сеть союзников в регионе, поэтому в случае начала наземной операции эти силы могут активизироваться одновременно на нескольких направлениях. Для США это будет означать существенное расширение фронта даже без формального привлечения к войне новых стран. Американцы будут вынуждены растянуть свои ресурсы еще сильнее, а военное давление на монархии Залива будет только расти.

Отдельную опасность также несет существенное затягивание конфликта. Несмотря на технологическое преимущество США, Иран остается сложной территорией для любых наземных действий. Речь и о географии, и о численности населения, и также о готовности страны к войне на истощение, что автоматически делает быструю операцию маловероятной. Тегеран уже рассматривает такой сценарий и демонстрирует готовность к длительному противостоянию. Местные проправительственные медиа сообщают о готовности "миллионов иранцев" встать на защиту своей родины.



Иран хранит сотни шахедов в подземных хранилищах / Фото CNN

В то же время нет сомнения, что проблема Ормузского пролива только углубится. В случае успеха американских войск США действительно могут получить контроль над проливом, однако, учитывая дальнобойные возможности Ирана, в том числе те же дроны Shahed-136, Тегеран будет иметь возможность наносить удары по судам с большего расстояния, даже потеряв непосредственный контроль над проливом.

В итоге, даже если США проведут чрезвычайно успешную операцию, выбьют иранские силы с островов и получат контроль над проливом, им придется продолжать удерживать эти позиции под постоянными атаками со стороны Ирана, что гарантированно приведет к большим жертвам среди американских военных и увеличит давление на Белый дом и самого Дональда Трампа со стороны населения США.

Трампу крайне необходим скорейший выход из войны против Ирана, однако, как показывает ее начало, в современных условиях любой, даже самый продуманный и на первый взгляд безупречный план, который должен был бы принести молниеносную победу – легко разбивается о жесткую реальность, когда противник просто не желает сдаваться. В конце концов, вместо быстрого выхода из войны Трамп рискует получить более глубокий, гораздо более долгий конфликт, когда возможностей развернуть ситуацию станет еще меньше.