Курс США может измениться из-за назначения Майка Уолтца в ООН, – The Telegraph

Увольнение Майка Уолтца с должности советника президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, и его назначение на пост постоянного представителя США при ООН может сигнализировать о смене внешнеполитического курса администрации.

В частности, возможна смена курса в подходе к Украине, Ирану и Китаю. Кроме того, это может свидетельствовать об обострении борьбы между противоборствующими группами внутри команды экс-президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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О чем свидетельствует увольнение и назначение Уолтца

Издание пишет, что назначение Уолтца на другую должность открывает путь к большему влиянию умеренной фракции, оставляя государственного секретаря Марко Рубио, который временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности, руководителя USAID и сохраняет статус исполняющего обязанности национального архивариуса, в относительной изоляции.

Предполагают, что причиной его отставки стал именно инцидент со случайным добавлением редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чат Signal, где обсуждали секретные операции против хуситов. Министр обороны Пит Хегсет, также фигурировавший в утечках данных, пока сохранил свою должность, хотя несколько его подчиненных уже уволены.

По данным The Telegraph, растут конфликты среди фракций, в частности, в каждой из них есть сторонники доктрины "сначала Китай", которые выступают за смещение стратегического фокуса США на Восточную Азию, пренебрегая Ближним Востоком и Европой. Некоторые выступают за тесные связи с Израилем, другие – за возвращение к нормализации с Ираном.

Единства не удается достичь и в вопросе Украины, поскольку кто-то считает, что поддержку Киева следует сократить или даже свернуть, другие – требуют четкой позиции против России. В то же время Рубио и Уолтц акцентировали на необходимости сосредоточить усилия в западном полушарии, прежде всего для сдерживания влияния Пекина в Латинской Америке.

Несмотря на антиинтервенционистскую риторику во время первой кампании, Дональд Трамп поддерживал Израиль, вводил санкции против Кремля, передавал летальное оружие Украине, санкционировал ликвидацию иранского генерала Сулеймани, а также отказался от ядерной сделки с Ираном и частично выполнил обещание по выходу из Афганистана.

Уже во второй раз Дональд Трамп уволил многих генералов и окружил себя новой командой, которая ближе к его предыдущей изоляционистской риторике. Поэтому, смена Уолтца может свидетельствовать о преимуществе "голубей" над "ястребами", что будет иметь значительные последствия для ведения американской внешней политики.

К слову, Politico сообщало, что на следующей неделе ожидаются массовые увольнения в Белом доме. По данным издания, план Дональда Трампа заключается в увольнении работников "единой решительной волной", начиная с сотрудников среднего звена. Еще один собеседник сказал, что на столе у президента США "много увольнений".