Зокрема, можлива зміна курсу у підході до України, Ірану та Китаю. Крім того, це може свідчити про загострення боротьби між протиборчими групами всередині команди експрезидента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Про що свідчить звільнення і призначення Волца

Видання пише, що призначення Волца на іншу посаду відкриває шлях до більшого впливу поміркованої фракції, залишаючи державного секретаря Марко Рубіо, який тимчасово виконує обов’язки радника з нацбезпеки, керівника USAID та зберігає статус виконуючого обов’язки національного архіваріуса, у відносній ізоляції.

Припускають, що причиною його відставки став саме інцидент із випадковим додаванням редактора The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа у чат Signal, де обговорювали секретні операції проти хуситів. Міністр оборони Піт Гегсет, що також фігурував у витоках даних, поки зберіг свою посаду, хоча кілька його підлеглих уже звільнені.

За даними The Telegraph, зростають конфлікти серед фракцій, зокрема, у кожній з них є прибічники доктрини "спершу Китай", які виступають за зміщення стратегічного фокуса США на Східну Азію, нехтуючи Близьким Сходом та Європою. Дехто виступає за тісні зв’язки з Ізраїлем, інші – за повернення до нормалізації з Іраном.

Єдності не вдається досягти й у питанні України, оскільки хтось вважає, що підтримку Києва слід скоротити або навіть згорнути, інші – вимагають чіткої позиції проти Росії. Водночас Рубіо та Волц акцентували на потребі зосередити зусилля в західній півкулі, насамперед для стримування впливу Пекіна в Латинській Америці.

Попри антиінтервенціоністську риторику під час першої кампанії, Дональд Трамп підтримував Ізраїль, вводив санкції проти Кремля, передавав летальну зброю Україні, санкціонував ліквідацію іранського генерала Сулеймані, а також відмовився від ядерної угоди з Іраном і частково виконав обіцянку щодо виходу з Афганістану.

Вже другого разу Дональд Трамп звільнив багатьох генералів і оточив себе новою командою, яка ближча до його попередньої ізоляціоністської риторики. Тому, зміна Волца може свідчити про перевагу "голубів" над "яструбами", що матиме значні наслідки для ведення американської зовнішньої політики.

До слова, Politico повідомляло, що наступного тижня очікуються масові звільнення у Білому домі. За даними видання, план Дональда Трампа полягає у звільненні працівників "єдиною рішучою хвилею", починаючи зі співробітників середньої ланки. Ще один співрозмовник сказав, що на столі у президента США "багато звільнень".