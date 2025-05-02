Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Майка Волца призначили постпредом США при ООН: що відомо про нього та його погляди на Україну

На Білий дім чекають звільнення

Джерела видання стверджують, що масові скорочення у Білому домі можуть відбутися вже наступного тижня. План Трампа, який помічники називають "чистка", полягає у тому, аби звільнення "єдиною рішучою хвилею", а не поступово.

Ще один співрозмовник сказав, що на столі у президента США "багато звільнень".

Politico зазначає, що перший термін Дональда Трампа характеризувався високою плинністю кадрів, якої під час другого терміну поки вдалося уникнути. Однак заплановані звільнення, які ймовірно почнуться з співробітників середньої ланки Білого дому, – сигналізуватимуть про різкі зміни у політиці.

Майк Волц же був під загрозою ще задовго скандалу з додаванням у чат Signal редактора The Atlantic Прихильники руху MAGA ставилися до нього скептично, вважаючи чужим для свого руху. Роботу Волца постійно блокували, оскільки прибічники Трампа хотіли бачити на посадах більш відданих прихильників президента.

Ймовірно, Трамп не поспішав звільняти Волца відразу після цього скандалу, щоб не підігравати ЗМІ.