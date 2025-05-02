Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Белый дом ждут увольнения

Источники издания утверждают, что массовые сокращения в Белом доме могут произойти уже на следующей неделе. План Трампа, который помощники называют "чистка", заключается в том, чтобы увольнения "единой решительной волной", а не постепенно.

Еще один собеседник сказал, что на столе у президента США "много увольнений".

Politico отмечает, что первый срок Дональда Трампа характеризовался высокой текучестью кадров, которой во время второго срока пока удалось избежать. Однако запланированные увольнения, которые вероятно начнутся с сотрудников среднего звена Белого дома, – будут сигнализировать о резких изменениях в политике.

Майк Волц же был под угрозой еще задолго скандала с добавлением в чат Signal редактора The Atlantic Сторонники движения MAGA относились к нему скептически, считая чужим для своего движения. Работу Волца постоянно блокировали, поскольку сторонники Трампа хотели видеть на должностях более преданных сторонников президента.

Вероятно, Трамп не спешил увольнять Волца сразу после этого скандала, чтобы не подыгрывать СМИ.