Вместо этого он предложил ему другую должность. Соответствующее заявление американский президент сделал в понедельник, 1 мая в своей соцсети Truth Social, передает 24 Канал.
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Какую должность может занять Волц
Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру Майка Волца на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. В то же время, обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять госсекретарь Марко Рубио.
Со времен своей службы в униформе на поле боя, в Конгрессе и в должности моего Советника по национальной безопасности Майк Волц настойчиво работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место.
– говорится в сообщении.