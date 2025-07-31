Угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно возможной ядерной войны ничего не стоят. Он не является важной политической фигурой, которая могла бы влиять на важные решения.

Россия не способна противостоять даже странам Европы. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Fox Radio, которое опубликовала пресс-служба Госдепа.

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Как Рубио ответил Медведеву?

По мнению американского чиновника, Дмитрий Медведев не играет большой роли в российской политике, поскольку не принимает решений и не участвует ни в каких встречах или переговорах, которые происходили.

Он констатировал, что Медведев 4 года был президентом России, но, по его словам, был лишь "временным заместителем" Владимира Путина. Поэтому, как говорит Марко Рубио, он не воспринимает его слова серьезно.

"Но с другой стороны, очевидно, что он когда-то занимал эту должность и до сих пор имеет определенную роль во власти, и его слова будут иметь влияние в той мере, что он является провокатором и так далее", – заявил госсекретарь США.

На фоне этого Марко Рубио выразил сомнение относительно того, что слова Дмитрия Медведева являются официальной позицией России. Учитывая вышеупомянутое, он отметил, что они вряд ли "будут иметь какое-то значение".

Журналисты также поинтересовались, считает ли он, что Россия способна противостоять Соединенным Штатам. В ответ Марко Рубио отметил, что сомневается относительно возможности развития соответствующего конфликта.

Я не думаю, что есть сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно, что им было бы трудно

– сказал он.

По его словам, россиянам трудно даже в Украине, которая имеет самую большую армию в Европе, хоть и не была такой на момент полномасштабного вторжения. Кроме того, он считает, что россияне плохо владеют обычным оружием.

Напомним, еще недавно Дмитрий Медведев резко пригрозил американскому президенту Дональду Трампу войной с США после установления нового дедлайна для достижения соглашения о мире в Украине.

Уже после ряда угроз Медведева Дональд Трамп заявлял, что ему стоит "следить за словами". Президент США отметил, что заместитель председателя Совета безопасности России заходит на очень "опасную территорию".