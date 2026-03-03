Орбан назвал слова Зеленского "циничными и наглыми" и пожаловался на Украину ЕС

Премьер-министр Венгрии направил в Европейскую комиссию очередную жалобу на президента Украины. Он раскритиковал его слова о ситуации с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Орбан назвал реакцию Зеленского "циничной и наглой" и призвал Брюссель заставить Киев выполнять свои обязательства по транспортировке нефти.

Смотрите также Орбан в ярости: с чем связана новая антиукраинская компания премьера Венгрии

Какое заявление сделал Орбан?

Премьер Венгрии Виктор Орбан направил новую жалобу в Брюссель.

Он назвал "циничными и наглыми" слова Зеленского, который упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они чисто прагматично коммуницируют с Украиной относительно проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, чего Украине стоит этот транзит и ремонт нефтепровода.

В связи с этим в видеоролике Орбан показал, как подписывает очередное письмо Еврокомиссии. В послании он проинформировал президента Европейской комиссии о ситуации и призвал заставить Украину выполнять соглашения.

Он также добавил, что Венгрия не будет поддерживать никаких решений ЕС в пользу Украины, пока Киев, по его мнению, игнорирует международные соглашения.

Премьер Венгрии направил жалобу в Еврокомиссию на Зеленского из-за "Дружбы". Смотрите видео Виктора Орбана

Открытое письмо Орбана к Зеленскому: что о нем известно?