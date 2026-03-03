Орбан назвал слова Зеленского "циничными и наглыми" и пожаловался на Украину ЕС
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил жалобу в Европейскую комиссию на слова Зеленского относительно транзита нефти через трубопровод "Дружба".
- Орбан призвал ЕС заставить Украину выполнять обязательства и заявил, что Венгрия не будет поддерживать никаких решений ЕС в пользу Украины, пока Киев, по его мнению, игнорирует международные соглашения.
Премьер-министр Венгрии направил в Европейскую комиссию очередную жалобу на президента Украины. Он раскритиковал его слова о ситуации с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Орбан назвал реакцию Зеленского "циничной и наглой" и призвал Брюссель заставить Киев выполнять свои обязательства по транспортировке нефти.
Какое заявление сделал Орбан?
Премьер Венгрии Виктор Орбан направил новую жалобу в Брюссель.
Он назвал "циничными и наглыми" слова Зеленского, который упрекнул лидеров Венгрии и Словакии за то, что они чисто прагматично коммуницируют с Украиной относительно проблемы с нефтепроводом "Дружба" после российских ударов, не желая признать, чего Украине стоит этот транзит и ремонт нефтепровода.
В связи с этим в видеоролике Орбан показал, как подписывает очередное письмо Еврокомиссии. В послании он проинформировал президента Европейской комиссии о ситуации и призвал заставить Украину выполнять соглашения.
Он также добавил, что Венгрия не будет поддерживать никаких решений ЕС в пользу Украины, пока Киев, по его мнению, игнорирует международные соглашения.
Премьер Венгрии направил жалобу в Еврокомиссию на Зеленского из-за "Дружбы". Смотрите видео Виктора Орбана
Открытое письмо Орбана к Зеленскому: что о нем известно?
На прошлой неделе Виктор Орбан уже посылал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он жестко критиковал политику Киева, связанную с временной остановкой транзита российской нефти через трубопровод "Дружба".
В частности, Орбан обвинил Зеленского в действиях, "противоречащих интересам Венгрии" и поставил под сомнение готовность Украины выполнять положения соглашений ЕС об энергетической безопасности. Также венгерский политик намекал, что может ослабить свое сопротивление решению Европы по Украине, если будет проведена официальная оценка состояния нефтепровода и подтверждено, что технические проблемы действительно препятствуют транзиту.
Это заявление было обнародовано на фоне продолжающихся споров между Будапештом и Киевом относительно того, были ли сбои в работе "Дружбы" следствием российских ударов или политическими действиями Украины. Кроме того, ранее Орбан уже блокировал в ЕС финансовую поддержку Украине и санкционные пакеты против Москвы, связывая их с проблемой энергетического транзита.